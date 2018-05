před 38 minutami

Japonci perou prádlo v pěti stupních Celsia, Evropané ve čtyřiceti. To je jeden z rozdílů, s nimiž se musí výzkumníci Procter and Gamble poprat, aby vyvinuli univerzální výrobek použitelný do rozdílných podmínek po celém světě. Podívejte se, jak firma takové produkty do domácnosti vyvíjí.

autor: Iva Špačková | před 38 minutami