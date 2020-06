Witowskou v Událostech zatím nikdo nahrazovat nebude. Moderátorka zůstane jen do léta

Uvedla to mluvčí ČT Karolína Blinková. Witowská oba posty opouští z osobních důvodů a na vlastní žádost. Televize s ní jedná o jejím pokračování v jiných formátech.

Witowská na sebe výrazně upozornila v roce 2018 před prezidentskou volbou, kdy úspěšně moderovala diskusi dvou prezidentských kandidátů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Sklidila za to uznání veřejnosti i odborníků.

O jejím odchodu poprvé informoval ve čtvrtek Deník N. "Končím v Událostech a v Událostech, komentářích. Hlavní zpravodajskou relaci už vzhledem ke svým časovým možnostem dělat nemůžu. A nechci," řekla serveru. Zmínila, že by se chtěla víc věnovat malému synovi. Možnost, že by z televize odešla úplně, nekomentovala.

Hlavní zpravodajskou relaci České televize Události moderuje Witovská od roku 2018. Předtím byla od roku 2014 moderátorkou pořadu Interview ČT24. V roce 2018 získala novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského za rok 2017. V médiích pracuje Witowská od 90. let. Kromě České televize působila také třeba v televizi Prima nebo v ČTK.

Z prvního manželství se sportovním komentátorem Robertem Zárubou má syna Viktora. V roce 2010 se stala manželkou Petra Witowského, který je ředitelem Dopravního podniku hlavního města Prahy a dříve působil v řadě bank včetně České spořitelny. Spolu mají syna Filipa.

Světlana Witowská (* 1973)

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy pracovala jako redaktorka agentury ČTK a v deníku MF DNES. V roce 1996 nastoupila do České televize. Od roku 2005 pět let moderovala hlavní zpravodajskou relaci soukromé TV Prima. Do České televize se vrátila v roce 2010, kde od roku 2014 uvádí pořad Interview ČT24.

Poté co v lednu 2018 odmítl Václav Moravec moderovat prezidentskou debatu, vybralo vedení zpravodajství za moderátorku duelu Jiřího Drahoše a Miloše Zemana právě Witowskou. Devadesátiminutovou debatu, vysílanou 25. ledna 2018 sledovalo v předvečer druhého kola českých prezidentských voleb rekordních 2,6 milionu diváků. Experti moderátorku následně podle webu Lidovky.cz označili "vítězkou večera".

Z prvního manželství s novinářem Robertem Zárubou má syna Viktora, v té době užívala příjmení Zárubová. V říjnu 2010 se provdala za bankéře Petra Witowského, se kterým má syna Filipa. Jako dobrovolnice se věnovala asistenční péči v Jedličkově ústavu.