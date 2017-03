Tunisko letos očekává nárůst počtu turistů o 30 procent. Bezpečnostní situace se zlepšila, ujišťuje

před 42 minutami

Počet návštěvníků Tuniska by se měl v letošním roce zvýšit o 30 procent na 6,5 milionu. Podle agentury Reuters to řekl ekonomický poradce tuniského premiéra. Země by tím zvrátila klesající trend minulých let, za kterým byly teroristické útoky. Turistický sektor v Tunisku v posledních letech strádal kvůli teroristickým útokům v letovisku Súsa a v metropoli v roce 2015. Země očekává, že zahraniční návštěvníci se začnou vracet. V uplynulých dvou letech se úřady snažily zlepšit bezpečnostní situaci v turistických oblastech. Zvýšený zájem je patrný i mezi Čechy. Podle tiskového mluvčího cestovní kanceláře Blue Style Františka Vorla se nárůst rezervací do Tuniska pohybuje ve stovkách procent.

autor: ČTK