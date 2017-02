Růst německé ekonomiky v závěru roku zrychlil na 0,4 procenta. HDP loni vzrostlo o 1,9 procenta

před 3 minutami

Německá ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí stoupla o 0,4 procenta proti předchozím třem měsícům. Tempo jejího růstu tak výrazně zrychlilo z 0,1 procenta ve třetím kvartálu. Oznámil to německý statistický úřad. Zároveň potvrdil svůj lednový odhad, podle kterého se německý hrubý domácí produkt v celém loňském roce zvýšil o 1,9 procenta, tedy nejprudším tempem za pět let. Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých podniků. Hospodářský růst v Německu byl loni podporován silnou soukromou spotřebou, zvýšenými vládními výdaji a příznivým vývojem ve stavebním sektoru. To kompenzovalo horší výkon zahraničního obchodu.

autor: ČTK