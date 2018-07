Penta prodává kancelářské budovy v areálu Waltrovky, cena může být až 6,5 miliardy korun

Vzhledem k výši transakce lze předpokládat více zájemců z řad zahraničních investičních fondů.

Praha - Společnost Penta prodá kancelářské budovy v areálu Waltrovky. Do poloviny července vybere realitněporadenskou firmu a advokátní kancelář, které jí při prodeji budou radit.

Transakce by mohla být uzavřena na přelomu roku. Hospodářským novinám to řekl manažer zodpovědný ve společnosti Penta Real Estate za kancelářské projekty Pavel Streblov. Firma do projektu investovala více než pět miliard korun, podle odborníků oslovených HN by se cena mohla vyšplhat na 6,5 miliardy korun.

"Rozhodli jsme se prodat Waltrovku v celku. Myslíme si, že je lepší, když zůstane všech pět budov v rukou jednoho vlastníka," řekl deníku Streblov.

Skupina miliardářů Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka začala na území bývalé továrny na letecké motory v pražských Jinonicích stavět první administrativní centrum s názvem Aviatica před pěti lety. Letos dokončila pátou a poslední budovu.

Podle odhadů odborníků oslovených HN přesahuje hodnota Waltrovky 200 milionů eur a cena by se mohla přiblížit až ke čtvrt miliardě eur, tedy v přepočtu 6,5 miliardy korun. Vzhledem k výši transakce lze předpokládat více zájemců z řad zahraničních investičních fondů.

Pro Pentu bude prodej Waltrovky dalším významným realitním obchodem. Její první dokončenou stavbou v Česku byl administrativní komplex Florentinum v centru Prahy, který Penta koncem roku 2016 prodala za 283 milionů eur, tehdy přes 7,6 miliardy korun. Prodej Waltrovky se podle HN zařadí mezi největší realitní transakce roku.