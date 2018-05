Ochrana před krachem cestovních kanceláří stoupne, poslanci schválili nový garanční fond

Do garančního fondu budou cestovní kanceláře odvádět až 0,1 procenta ročních tržeb jako doplněk ke stávajícímu pojištění.

Praha - K lepšímu zajištění ochrany klientů cestovních kanceláří v případech úpadku by měl sloužit nový garanční fond. Jeho vznik dnes stvrdila Poslanecká sněmovna.

Poslanci schválili vládní novelu zákona o cestovním ruchu s úpravami navrženými Senátem. Týkají se čistě technických, nikoli věcných změn. Předloha nyní zamíří k podpisu prezidentovi.

Do garančního fondu budou cestovní kanceláře odvádět podle novely až 0,1 procenta ročních tržeb. Koeficient bude stanovovat každoročně ministerstvo. Až bude ve fondu 50 milionů korun, odvod bude nulový. Naplnění fondu se předpokládá zhruba do dvou až tří let.

Plánované zřízení fondu reaguje podle ministerstva pro místní rozvoj na požadavek EU na plnou úhradu plateb klientům pří úpadku cestovní kanceláře.

Cestovní kanceláře sice musejí být pojištěny, zákon ale připouští limit. Fond by představoval jakýsi "dozajišťovací mechanismus". U zájezdu v ceně 15 000 korun by odvod činil nejvýše 15 korun.

Novela má za cíl také sjednocení pravidel pro zájezdy v rámci vnitřního trhu EU, které zvýší ochranu spotřebitele. Zpřesní podmínky pro získání koncese k provozování cestovní kanceláře, přesněji vymezuj pojem zájezd a také se přizpůsobuje zvýšenému množství prodaných zájezdů na internetu.