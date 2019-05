Nebezpečné plavky pro děti. Bikiny se šňůrkami kolem krku musí zmizet z trhu

před 12 minutami

Česká obchodní inspekce (ČOI) odhalila na trhu dětské bikiny značky For You, které nesplňují bezpečnostní požadavky kvůli šňůrkám s volnými konci na horním dílu plavek. Ty mohou dítě při běžných aktivitách ohrozit. Prodejce musí výrobek stáhnout a umožnit spotřebitelům jejich vrácení. Inspekce to v pátek uvedla ve své tiskové zprávě.

Žluté bikiny s potiskem opiček a barevných puntíků ve velikosti 122 mají zavazování za krkem a na zádech. Šňůrky jsou zhotoveny ze stejného elastického materiálu jako plavky. Voňavé dortíky a croissanty byly z molitanu. Mohou ublížit dětem, usoudila inspekce číst článek "Oblečení určené pro malé děti nesmí být navrhováno, vyráběno nebo dodáváno se šňůrami na stažení nebo funkčními šňůrami v oblasti hlavy, krku nebo horní části hrudníku," upozorňuje tiskový mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. "Oblečení se šňůrou kolem krku musí být zhotoveno bez volných konců v oblasti krku a hrdla. Při hrách a běžném chování hrozí dětem riziko zachycení za funkční šňůry například za části tobogánů či jiných herních prvků obvyklých na hřištích a koupalištích," dodává mluvčí. Inspekce nařídila prodejci okamžité stažení dětských plavek z trhu a jejich zpětné převzetí od spotřebitelů, kteří výrobek v kontrolované provozovně prokazatelně koupili.