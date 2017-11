Microsoft začíná prodávat Xbox One X, české obchody hlásí velký zájem a nedostatek zboží

před 45 minutami

Největší prodejce elektroniky Alza.cz má vyprodáno. Velký zájem hlásí CZC.cz, i přes očekávané prodeje stovek konzolí ale bude mít desítky kusů k volnému prodeji - vyprodání však očekává během několika dní.

Praha - Webový vývojář Uchendu Nwachuku stojí ve frontě na zahájení prodeje Xboxu One X v New Yorku 31 hodin. Byl tam první. Ne proto, že by zařízení bylo v prodejnách tak málo jako iPhonů X, ale protože je kovaný fanoušek Microsoftu a zahájení prodeje nových produktů je pro něj tradice. Zájem o novou konzoli od Microsoftu je však větší než původní očekávání a platí to i pro Českou republiku.

Limitovanou verzi Scorpio Edition si zájemci rozebrali během několika hodin od zahájení předobjednávek. Xbox One X se vyprodal i v Japonsku, ve kterém byl doposud zájem o Xbox mizivý. Microsoft upozorňuje, že první týden prodeje nebude v obchodech dostatek konzolí pro všechny zájemce. Firma však slibuje pravidelné dodávky až od Vánoc a do přímého prodeje na první den uvolnila i další kusy Scorpio Edition s přibaleným stojánkem.

Složitější dostupnost konzolí Xbox One X se očekává i v Česku. Největší prodejce elektroniky Alza.cz má vyprodáno. "Poptávka je větší než nabídka, velký zájem jsme očekávali," uvádí Patricie Šedivá z Alza.cz. Velký zájem hlásí CZC.cz, i přes očekávané prodeje stovek konzolí ale bude mít desítky kusů k volnému prodeji - vyprodání však očekává během několika dní.

Mall.cz má první dodávku blokovanou na předobjednávky, do Vánoc by měly přijít další dvě várky konzolí. "Zájem je enormní a do Vánoc ještě poroste," uvedl Jan Řezáč z Mall.cz. Datart dokonce nebude Xbox One X nabízet v kamenných prodejnách, zítra ráno ale uvolní do prodeje několik desítek kusů do volného prodeje na svém e-shopu. O dalších dodávkách firma zatím nemá informace.

Electroworld je na tom trochu lépe, byť verzi Scorpio Edition tento obchodní řetězec také vyprodal s předstihem. "Klasická edice je prozatím dostupná, ale očekáváme vyprodání této první fáze do konce tohoto týden," uvedl Petr Jiras z Electroworldu.

Větší šanci mohou mít zákazníci u menších prodejců. Obchod Xzone.cz udává, že bude mít dostatečné zásoby.

Zařízení pro fanoušky a náročné hráče

Microsoft při představení Xboxu One X uvedl, že neočekává nahrazení prodejů standardního levného XBoxu One S modernější konzolí, nepochyboval ale o zajištěném odbytu. "Nebudu uvádět přesná čísla, ale zájem o Xbox One X je extrémně vysoký, uvedl v rozhovoru pro televizní stanici CNBC viceprezident Microsoftu Panos Panay.

V podobné situaci byla firma, když představila ovladač Xbox One Elite Controller, který stál při zahájení prodeje asi čtyři tisíce korun. Navzdory kritice kvůli vysoké ceně se ovladač okamžitě vyprodal a firma za první rok prodala více než milion těchto ovladačů a první půl roku od zahájení prodeje byl Elite Controller často vyprodaný.

Xbox One X jsme již začali testovat. Podle našich prvních dojmů je Xbox One X zásadní pro vylepšení vnímání Microsoftu mezi hráči díky důrazu na vysoký výkon a podpoře zpětné kompatibility. Na Xboxu One X fungují, stejně jako na obyčejném Xboxu One S, i některé hry pro původní Xbox starý šestnáct let.

Microsoft nicméně naráží na menší počet exkluzivních her ve srovnání s PlayStation. Firma odložila akční hru Crackdown 3 a zrušila projekty Scalebound a Fable Legends. Závodní Forzu Motorsport 7 pak vydala už před zahájením prodeje Xboxu One X. Firma se místo toho soustředila na vylepšení stávajících her pro nový Xbox.

Při zahájení prodeje už je k dispozici asi 40 titulů, do konce roku jich má být 170, z toho 40 s podporou UltraHD rozlišení. Konkurenční PlayStation 4 Pro má po roce na trhu k dispozici 90 vylepšených her, dvacet z nich přitom funguje v UltraHD díky pokročilým softwarovým trikům jako je takzvaný checkerboarding.

V příštím roce Microsoft slibuje větší počet nových her a plánuje investice do nových vývojářských studií, která budou přímo součástí Microsoftu. Šéf Xboxu Phil Spencer to oznámil v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. "Potřebujeme růst, a já se na to těším. Schopnost vytvářet nový obsah musí patřit k našim silným stránkám. Ne vždy jsme do toho investovali stejnou mírou," uvedl Spencer.