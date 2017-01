Exguvernér ČNB Singer má novou práci. Je hlavním ekonomem Generali a míří i do České pojišťovny

před 25 minutami

Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer byl jmenován do funkce ředitele institucionálních vztahů a hlavního ekonoma Generali CEE Holding. V budoucnu se též stane předsedou dozorčí rady České pojišťovny, člena skupiny Generali. Na Singerovo příští působení upozornil server Roklen. Singerovi skončil loni v červnu druhý šestiletý mandát v čele centrální banky. Poté nesměl půl roku nastoupit do privátního finančního či bankovního sektoru. Do historie vejde jako guvernér, pod kterým ČNB v listopadu 2013 začala bojovat proti deflaci oslabováním koruny. Generali CEE Holding patří k největším pojišťovacím skupinám ve střední a východní Evropě. Spadá pod celosvětovou skupinu Generali.

autor: Ekonomika