Enzo ze sirného dolu. Vývojář popisuje, jaká bude nová Mafia-Domovina

Vývojáři nového dílu videoherní série Mafia s přízviskem Domovina se soustředili převážně na příběh, který má vykreslit počátky sicilského organizovaného zločinu na začátku 20. století. Nová hra má v mnoha případech odkazovat na předešlé díly a herně se od nich nebude příliš lišit.

Češi ze studia Hangar 13 pracovali převážně na umělecké podobě hry a na filmových sestřizích. Podílela se na ní také řada tvůrců, kteří stojí za populárními prvními dvěma díly série.

Mafia: Domovina vyjde na počítače 7. srpna a o den později i na konzole Xbox Series a Playstation 5. Hra bude mít český dabing a lokalizaci.

Hlavní postavou nové Mafie bude mladík Enzo vyrůstající v sirném dole na Sicílii. Sní o útěku a o novém lepším životě. Po nehodě v dole dostane šanci pracovat pro místního šéfa podsvětí Dona Torrisiho a jeho rodinu. V prostředí, ve kterém hrají hlavní roli čest a intriky a které sicilskou mafii často nutí k brutálním řešení problémů, bude Enzo pro Torrisiho plnit řadu úkolů a postupně stoupat v žebříčku organizace.

Hráči se v roli Enza budou rozhodovat, zda chtějí řešit situace diskrétnější cestou a spíše se soustředit na plnění úkolů za pomocí kradmého plížení, nebo zda se raději rovnou pustí do ostrých přestřelek. Budou se moci volně pohybovat po mapě v autech či na koni, kromě hlavní příběhové linky ale nebude možné plnit žádné vedlejší úkoly.

"Po úspěchu Mafia: Definitive Edition jsme se rozhodli zaměřit na hratelnost silně zaměřenou na příběh. To znamená, že příběh se musí ubírat stabilním tempem, přičemž každá mise logicky vede k další. Tento přístup je v souladu s tím, jak jsme navrhovali první a druhý díl Mafie," uvedl řekl šéf českých poboček studií Hangar 13 Roman Hladík.

Novinkou je používání nožů a duely na nože s nepřáteli. Jde o jednu ze sicilských tradic, jejímž zakomponováním se vývojáři snažili hře přidat na autenticitě. V novém díle Mafie bude možné využívat různé typy nožů s odlišnými schopnostmi a parametry. Právě počátky mafie, která se začala na Sicílii formovat v 19. století a následně se s počátkem 20. století začala stávat fenoménem, by měly podle Hladíka hráčům přiblížit kořeny struktur organizovaného zločinu. Předešlé díly série byly zasazeny do 30., 40. a 60. let 20. století.

Hangar 13 má studia v britském Brightonu, v Brně a v Praze. V Brightonu podle Hladíka pracuje více herních designéru, v Česku je zastoupen větší počet umělců. Vzhledem k tomu, jak velká část vývoje se uskutečnila v ČR, lze podle Hladíka považovat Mafii: Domovinu za českou hru.

"Například filmové materiály se většinou tvořily v Česku pod vedením Tomáše Hřebíčka, jednoho z veteránů série Mafia. Ve skutečnosti se na vývoji Mafia: Domovina podílí několik lidí, kteří pracovali na původní Mafii, spolu s dalšími, kteří se následně připojili k vývoji Mafie II," dodal Hladík, který na předešlých dílech pracoval také.

Hangar 13 vzniklo v roce 2014 jako dceřiná společnost 2K a v Brně a Praze funguje pod názvem 2K Czech. Dříve se české studio jmenovalo Illusion Softworks a pracovalo na prvním a druhém díle série Mafia. V roce 2009 studio poté, co ho koupili Američané, opustil hlavní designér a scenárista prvních dvou Mafií Daniel Vávra. Později pomáhal založit studio Warhorse, které vydalo dva díly historické videoherní série Kingdom Come: Deliverance. Pod novým vedením studio spolupracovalo na vývoji třetího dílu Mafie a předělávce prvního dílu s názvem Mafia: Definitive Edition.