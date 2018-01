Česká firma koupila doménu Yachting.com, využije ji pro expanzi do ciziny

před 2 hodinami

Společnost Zindulka se chce do tří let stát globálním lídrem ve zprostředkování pronájmu lodí. Zákazníci si nyní mohou vybírat z více než 15 000 lodí po celém světě.

Praha - Česká společnost Zindulka, která se zabývá zprostředkováním pronájmu lodí, koupila za čtyři miliony korun doménu Yachting.com. Chce ji využít pro expanzi do zahraničí. Firma o tom dnes informovala.

Cílem společnosti je stát se do tří let globálním lídrem ve zprostředkování pronájmu lodí. Další miliony korun chce společnost investovat do rozvoje.

Firma uvádí, že podle počtu nabízených lodí i realizovaných pronájmů je pátá v celosvětovém měřítku. Zindulka vedle České republiky působí od loňska v Německu, na Slovensku a v Polsku, letos plánuje expanzi do Ruska, Itálie a dalších evropských zemí. Tržby společnosti dosáhly loni 156 milionů korun, cílem firmy je zvýšit je do tří let k půl miliardě korun.

"Chceme využít toho, že pronajmutí lodi na strávení dovolené na moři je celosvětově stále populárnější a dostupnější," uvedl ředitel společnosti Tomáš Vondráček. Zákazníci nyní mohou vybírat z celkem více než 15 000 lodí po celém světě od Chorvatska, Řecka a Itálie přes Karibik, Maledivy, Seychely až po Francouzkou Polynésii.

Společnost založil jachtař Jiří Zindulka, v roce 2014 do ní majetkově vstoupil Tomáš Vondráček a učinil ji součástí svého holdingu WMC.

Nejhodnotnější domény s koncovkou .cz se v minulosti prodávaly v řádech desítek až stovek tisíc korun. Například adresu cd.cz České dráhy pořídily za zhruba dva miliony korun. Méně než milion korun stála například doména sex.cz.

Ceny domén s koncovkou .com se pohybují většinou v jiných řádech. Podle serveru Domaining.com bylo nejdražší prodané doménové jméno ve světě sex.com s cenou přes 13 milionů dolarů (277 milionů Kč), beer.com vyšlo na sedm milionů dolarů a shop.com na 3,5 milionu dolarů.