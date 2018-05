před 22 minutami

Česká ekonomika letos podle odhadu Mezinárodního měnového fondu stoupne o 3,7 procenta. Příští rok by měl růst zpomalit na 3,2 procenta. Vyplývá to z pravidelné zprávy mise Mezinárodního měnového fondu v ČR, o které dnes zástupci fondu informovali na tiskové konferenci. Ve střednědobém horizontu by měla podle zprávy ekonomika růst zhruba o 2,5 procenta. Loni česká ekonomika stoupla o 4,6 procenta. V české ekonomice podle MMF nejsou vidět žádné nerovnováhy, nezaměstnanost je nejnižší v EU a rychlý růst mezd odpovídá silné poptávce po pracovnících.

