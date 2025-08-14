Ekonomika

Cena kryptoměny bitcoin poprvé překročila hranici 124 000 dolarů

před 2 hodinami
Nejznámější kryptoměna bitcoin ráno dosáhla nového maxima a poprvé překonala hranici 124 000 dolarů (2,59 milionu korun). Uvedla to agentura AFP, podle níž k růstu této kryptoměny přispívá příznivá americká legislativa, zájem institucionálních investorů a rostoucí americké akcie.
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Bitcoin překonal svůj předchozí rekord z poloviny července, který činil 123 205 dolarů, krátce překonal hranici 124 500 dolarů, než znovu klesl a kolem čtvrté hodiny ranní SELČ se obchodoval za zhruba 123 600 dolarů, napsala AFP.

Tato kryptoměna už několik měsíců vykazuje výrazný růst, který podle AFP a také agentury Bloomberg podporuje příznivé legislativní prostředí vytvořené americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Šéf Bílého domu letos podepsal exekutivní příkaz o zřízení strategické rezervy kryptoměn. Trump už v předvolební kampani sliboval, že podpoří domácí těžbu bitcoinu tak, aby se Spojené státy staly globálním centrem této technologie.

 
