Cena kryptoměny bitcoin poprvé překročila hranici 124 000 dolarů

Bitcoin překonal svůj předchozí rekord z poloviny července, který činil 123 205 dolarů, krátce překonal hranici 124 500 dolarů, než znovu klesl a kolem čtvrté hodiny ranní SELČ se obchodoval za zhruba 123 600 dolarů, napsala AFP.
Tato kryptoměna už několik měsíců vykazuje výrazný růst, který podle AFP a také agentury Bloomberg podporuje příznivé legislativní prostředí vytvořené americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Šéf Bílého domu letos podepsal exekutivní příkaz o zřízení strategické rezervy kryptoměn. Trump už v předvolební kampani sliboval, že podpoří domácí těžbu bitcoinu tak, aby se Spojené státy staly globálním centrem této technologie.