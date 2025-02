Auta, která loni musela do servisu. Kdo vyhlásil nejvíce svolávaček, překvapí

Stránka Svolávačky.cz už řadu let sdružuje záznamy o jednotlivých svolávacích akcích automobilek zaznamenaných v evropském systému Safety Gate. Každoročně pak vyhodnocuje uplynulý rok z pohledu toho, kolikrát musela konkrétní auta do servisů. Za loňský rok má v databázi 249 svolávacích akcí pro 256 modelů celkem 41 značek. To je mimochodem méně svolávaček než za rok 2023.

Nejvíce akcí musely vyhlásit BMW a Mercedes-Benz, přičemž pro upřesnění dodejme, že svolávací akci musí výrobce vyhlásit ze zákona ve chvíli, kdy by mohlo být ohroženo zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí. Jak asi tušíte, často se tak týkají podobné akce třeba vadných airbagů, případně výše vypouštěných emisí. Tím se mimochodem svolávací akce liší od servisních akcí, ty se totiž do žádného centrální systému hlásit nemusí, většinou totiž nejde o nápravu poruchy ohrožující zdraví či bezpečnost.

Ovšem jak dodávají autoři webu Svolávačky.cz: "Počet svolávacích akcích většinou nevypovídá příliš o spolehlivosti toho kterého vozu. I často svolávaný model může být dobrou volbou a platit to může i naopak." V přehledu se každopádně podívejte, které modely byly nuceně do servisu svolávány nejčastěji. Kompletní přehled včetně všech svolávaček najdete zde.