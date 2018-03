Škoda rozšiřuje svůj program pro handicapované. Má bezbariérové prodejny i přednostní servis

před 48 minutami

Více než 90 bezbariérových showroomů má nyní v Česku mladoboleslavská automobilka. Jsou součástí jejího programu na podporu handicapovaných řidičů Škoda Handy, který funguje od roku 2010.

Škoda Auto po osmi letech rozšiřuje svůj program pro tělesně postižené. Aktuálně tak má k dispozici přes 90 showroomů, které jsou vybavené bezbariérovým přístupem. V každém z nich je minimálně jeden zaměstnanec, který by měl handicapovaným lidem pomoci s výběrem auta a případnými technickými úpravami.



Mladoboleslavská automobilka postiženým nabízí nadstandardní podmínky, kdy například bezplatně pomůže s vyřízením dokladů k vozu nebo s žádostí o vrácení DPH. Lidé s průkazy ZTP a ZTP/P by měli mít otevřenou cestu ke slevám nebo financování s nulovým úrokem.

"Vnímáme sociální angažovanost jako nedělitelnou součást firemní kultury. Těší mě, že i díky úsilí našich partnerů zapojených do tohoto projektu mohou občané s handicapem snáze překonávat překážky plynoucí ze snížené mobility," říká šéf Škody v Česku Luboš Vlček s tím, že za posledních pět let využily program tři tisíce lidí.



O tělesně postižené se Škoda se stará i při následném servisu. Samozřejmostí je přednostní odbavení a k dispozici by mělo být i náhradní auto s úpravou pro handicapované. Těm servisy nabídnout také odvez a přivezení servisovaného vozu do 20 kilometrů zdarma. Automobilka proto zveřejnila i mapu servisů, které jsou do programu Škoda Handy zapojené.