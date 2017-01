Škoda představila speciální verzi Kodiaqu s označením Scout. Je to takové SUV na druhou

před 28 minutami

Mladoboleslavská automobilka dnes představila novou verzi svého stále ještě nového SUV Kodiaq s dodatkovým označením Scout. V portfoliu Škody jsou verze Scout méně či více přizpůsobené pro jízdu v terénu. Jenže Kodiaq je sám o sobě již v základní výbavě solidně připraven pro pohyb mimo asfaltové silnice. Je tedy jasné, že Kodiaq Scout poskytne svému uživateli při návratu do lůně přírody ještě o něco více.

Dnešní modely kategorie SUV se sice tváří na první pohled drsně, ale na pravý off-road si většinou pouze hrají. Často dokonce nemají ani pohon všech kol, světlá výška se moc neliší od „normálních“ aut a nájezdové úhly jsou vyznavačům terénních automobilů k smíchu. Ale takové je doba, lidé přesně tento takové automobily chtějí a automobilky se jim pochopitelně přizpůsobují.

Většina SUV je proto z hlediska pohybu po místech, které nelze nazývat vyasfaltovanou silnici, dobrá nejvýše k tomu, že si při parkování u vysokého obrubníku neodřete spodní část předního nebo zadního nárazníku.

Škoda vloni do této kategorie vstoupila podruhé. Po modelu Yeti, u něhož je právě malá světlá výška největší slabinou při jízdě v terénu, představila výrazně větší model Kodiaq, který zatím všude budí pozornost, vítězí ve srovnávacích testech a kandiduje na nejrůznější ocenění včetně českého auta roku.

Základní model Kodiaqu má sice pohon pouze předních kol, nicméně většina verzí jsou čtyřkolky. Kodiaq Scout je o několik detailů vylepšený model, což by mu mělo částečně zlepšit jeho schopnosti při pohybu v terénu, ale hlavně zvýraznit je specifický design. Rádoby drsný a robustní vzhled podtrhují hlavně stříbrné designové prvky a speciální 19palcová kola z lehkých slitin.

Vedle specifických ochranných prvků na obou náraznících je Kodiaq Scout také vybaven skly s vyšším stupněm tónování od sloupku B dozadu. Maska chladiče je zasazena do stříbrného rámečku a ve stejném stylu jsou provedeny i střešní nosiče, kryty vnějších zpětných zrcátek a rámečky kolem bočních oken.

Scout bude mít navíc ve standardu diodové přední světlomety a mlhovky. Na předních blatnících a na víku odkládací schránky před sedadlem spolujezdce bude ještě plaketa s označením modelu, aby cestující i kolemjdoucí věděli, s kým mají tu čest.

Výbava vychází ze stupně Ambition, ve standardu má Kodiaq Scout například funkci Offroad, která stisknutím tlačítka mění režim fungování pohonu všech kol, nechybí samozřejmě tzv. paket pro špatné cesty s ochranou motoru a dalších důležitých součástí pod podlahou vozu a také parkovací senzory vpředu i vzadu.

Kodiaq Scout má také ve výbavě volbu jízdního profilu (Normal, Sport, Eco, Comfort, Individual, Snow). Lze tím nastavit pro specifické podmínky reakci motoru, automatické převodovky, posilovače řízení a adaptivního podvozku DCC, který ovšem bude za příplatek.

V interiéru je Kodiaq vybaven multifunkčním volantem, ambientním osvětlením s možností volby z deseti odstínů, audiosystémem s osmi reproduktory, čalouněním Alcantara a pedály z ušlechtilé oceli. Komfort posádky vylepšuje také elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, bezklíčkový přístup a startování tlačítkem, popřípadě parkovací kamera vzadu.

Kodiaq Scout se bude nabízet s benzinovými motory 1.4 TSI/110 kW a 2.0 TSI/132 kW nebo turbodioesely 2.0 TDI o výkonech 110 kW a 140 kW. Všechny verze disponují pochopitelně pohonem všech kol, který je u čtyřkolek z Mladé Boleslavi realizován prostřednictvím lamelové spojky Haldex páté generace, která v případě potřeby připojí pohon zadních kol až do poměru 50:50.

Automobilka tvrdí, že v terénu by měl být Kodiaq Scout jako doma. Pomůže mu k tomu světlá výška 194 mm a solidní nájezdové úhly. Díky relativně krátkým převisům vpředu (22°) i vzadu (23°) a přechodovému úhlu o hodnotě 20° se řidič nemusí bát ani větších nerovností, na kterých by klasický automobil se standardní světlou výškou okolo 15 cm zůstal tzv. viset na břichu.

Když s Kodiaqem Scout dorazíte do míst, kam nevede rovná silnice, stačí jednoduše navolit na středovém panelu příslušným tlačítkem režim Offroad. Tím se změní charakteristika adaptabilních tlumičů DCC (pokud si za ně majitel připlatí) a zpomalí reakce plynového pedálu, aby se kola na povrchu s horší adhezí neprokluzovala.

Dále se odpovídajícím způsobem nastaví protiblokovací systém (ABS), aby byl v případě krizové situace schopný využít tzv. klínového efektu. To si automobil delším blokováním brzděného kola před sebou nahrne hlínu tak, aby vytvořil klín, který umožní lepší záběr pneumatiky. A ta se pak do měkkého podkladu lépe „zakousne“.

Pro zlepšení trakce v režimu Offroad umožňuje navíc protiblokovací systém ASR částečný prokluz kol a elektronická uzávěrka diferenciálu EDS zase reaguje dříve než na silnici. V praxi to znamená, že při záběru všech čtyř kol cíleně přibrzďuje kola, která mají tendenci se na hladkém povrchu protáčet. Tím se točivý moment dostane na kola, která jsou naopak v záběru. Užitečný je rovněž asistent pro rozjezd do kopce a asistent pro sjíždění svahu, který samočinně prostřednictvím brzd udržuje konstantní rychlost vozu a zabrání sklouznutí do strany.

Světovou premiéru si Kodiaq Scout odbude na autosalonu v Ženevě od 9. do 19. března 2017. Kdy se objeví na trhu a kolik bude tato varianta stát automobilka zatím neprozradila.