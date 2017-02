Sbohem zácpám? Nizozemská společnost začala prodávat létající auto, do vzduchu půjde za rok

před 1 hodinou

Malé létající auto se dokáže během pěti minut proměnit na gyrokoptéru. Uveze dva cestující a jejich zavazadla. Stroj nizozemské společnosti nazvaný PAL-V Liberty je přitom schopný pohybu s běžně dostupným benzinem. Doletět by měl až 400 kilometrů. Problémem ale může být jeho vysoká cena.

O létajících autech se sní už poměrně dlouho. Vždy, když se nějaká společnost problému ujme a oznámí úmysl podobný stroj vyrábět, skončí to neúspěchem. Nizozemská firma PAL-V ale slibuje, že její případ to nebude. Věří si natolik, že už dokonce zahájila předprodej svého létajícího vozu. Jmenuje se PAL-V Liberty, na silnice a do vzduchu by se měl dostat v roce 2018.



Stroj zaujme moderním designem, lehkou konstrukcí (prázdný váží jen 664 kg) a kompaktními rozměry. V režimu auta měří na délku čtyři metry, je dva metry široký a 1,7 metru vysoký. Nejde přitom o čtyřkolové vozidlo, ale tříkolku. Stejně tak není klasickým letadlem, ale takzvanou gyrokoptérou - nemá křídla, ale vrtule.



Létající auto pohání známý letecký motor Rotax. V silničním režimu posílá na kola výkon 100 koní, což by mělo zaručit poměrně rozumnou dynamiku srovnatelnou s běžnými vozy. Auto zvládne zrychlit z nuly na 100 km/h za 9 sekundy, maximálně jede 160 km/h. Přitom by mělo mít i rozumnou průměrnou spotřebu. Firma hovoří o 7,6 litrech benzinu na 100 km.

Výhodou má být, že vozu stačí běžné palivo, které lze natankovat u čerpací stanice a také rychlost, s jakou se dokáže proměnit na gyrokoptéru. Stačit by prý mělo 5 až 10 minut. Po vzlétnutí se dokáže pohybovat vzduchem rychlostí až 180 km/h, ekonomická je o 40 km/h nižší. Při letu spotřebuje zhruba 26 litrů benzinu za hodinu. Maximální letová hladina je 3500 metrů nad mořem.



Vzhledem ke stolitrovému objemu palivové nádrže by měl PAL-V Liberty vydržet ve vzduchu čtyři hodiny času a za tu dobu uletět mezi 400 až 500 kilometry s ohledem na podmínky a zatížení. To by ale zároveň mohlo být jeho zásadním problémem. Vzhledem k lehké konstrukci stroj nelze moc přetěžovat - maximální vzletová hmotnost je 910 kg včetně paliva, dvoučlenné posádky a povolených 20 kg zavazadel.

I když je společností, které chtěly stavět létající auto poměrně dost, v případě PAL-V by nemuselo jít o výstřel do prázdna. Firma na projektu pracuje už 15 let, v roce 2012 proběhly letové zkoušky s prototypem a dopadly dobře.



Že si věří dokazuje už i zahájení prodeje. Nepůjde přitom o levnou záležitost. Základní model Libert Sport vyjde na 399 tisíc dolarů, což je v přepočtu necelých 10 milionů korun. V plánu je i luxusnější provedení Pioneer Edition limitované na 90 kusů, každý za cenu minimálně 599 tisíc dolarů (14,5 milionu korun).

Ve srovnání s lehkými letadly i dostupnými gyrokoptérami jde tedy o cenově nákladnější záležitost. Navíc není potřeba dodávat, že k ovládání létajícího auta je potřeba mít příslušnou licenci.

autor: Jan Markovič