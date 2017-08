Řidič nového Audi A8 by se v dopravní zácpě klidně mohl dívat na televizi. Zákony to však nedovolí

před 40 minutami

Nová generace luxusní limuzíny Audi A8 dokáže v dopravní zácpě při rychlosti do 60 km/h fungovat zcela autonomně bez zásahů řidiče. Auto se musí pohybovat na silnici dálničního typu se stavebně oddělenými pruhy pro každý směr jízdy. Tato funkce ale zatím nemůže být ve většině zemí včetně Česka aktivována, protože je v rozporu se stávajícími předpisy.

Audi ukázalo na festivalu Soundtrack v Poděbradech v předpremiéře novou generaci svého nejluxusnějšího sedanu A8. Oficiální světová premiéra se přitom odehraje až v polovině září na autosalonu ve Frankfurtu.

Nejzajímavější funkcí nového modelu je schopnost jízdy bez řidiče v dopravních zácpách. Audi A8 je prvním sériově vyráběným autem na světě, které na pětibodové škále od úplného ovládání řidičem až po zcela autonomní jízdu dosahuje úrovně 3.

To znamená, že při rychlosti do 60 km/h na dálničním typu vozovky může řidič číst noviny nebo se dívat na televizi. Audi A8 v těchto podmínkách automaticky zrychluje a zpomaluje, zastavuje se a znovu rozjíždí a udržuje jízdní pruh. Řidič není vyzván k uchopení volantu, jak tomu je u současných aut, která kombinují vyspělý adaptivní tempomat s funkcí udržování jízdního pruhu.

Nové Audi A8 u funkce, která se aktivuje tlačítkem na přístrojové desce, jako první automobilka využívá kromě radarů, kamery a ultrazvukových senzorů také laserový skener. Funkce autonomní jízdy v dopravní zácpě ale zatím nemůže být na většině trhů včetně toho českého kvůli stávajícím zákonům aktivována.

"Snažíme se ve spolupráci s ostatními automobilkami tlačit na české i evropské zákonodárce, aby se situace co nejdříve změnila," uvedl mluvčí značky v Česku Jiří Rozkošný. V nejbližších měsících se ale čeští topmanažeři v dopravní zácpě legálně jiným věcem než řízení věnovat nebudou.

Audi A8 nabízí i další dvě funkce, při kterých auto jede a řidič nemusí být za volantem. Jedná se o parkování do mezery nebo vyjíždění z ní nebo o parkování do garáže. To se dá ovládat zvenčí auta prostřednictvím aplikace na mobilním telefonu. Podobné pomocníky ale nabízejí i někteří konkurenti. V nejvyšší výbavě nabízí nové Audi A8 až 41 asistenčních systémů.

Velmi zajímavou technickou novinku představuje i na přání dodávaný podvozek Audi AI, který bude součástí standardní výbavy pro verze s dvanáctiválcovým motorem. Jde o aktivní podvozek, který funguje tak, že ke každému kolu je přiřazen jeden elektromotor. Kola jsou tak zatěžována a odlehčována individuálně a podle potřeby. Standardní výbavou každého Audi A8 bude vzduchový podvozek s několika módy tuhosti odpružení.

Karoserie nového Audi A8 je tvořena z 58 procent z hliníku. Nechybí ani další speciální materiály jako hořčík nebo karbon. Všechna provedení jsou standardně vybavena pohonem všech kol.

Ceník nového Audi A8 bude v Česku zveřejněn v září. Zpočátku budou v nabídce verze se základními třílitrovými šestiválcovými motory - jak benzinovými, tak naftovými. V roce 2018 se do nabídky dostanou i čtyřlitrové osmiválce a pro prodlouženou verzi Long půjde objednat i vrcholný šestilitrový dvanáctiválec s výkonem až 585 koní.

V roce 2019 se začne prodávat i hybridní varianta A8 L e-tron quattro s šestiválcovým benzinovým motorem a elektromotorem, jehož baterie se dají dobíjet i ze sítě. Půjde tedy o takzvaný plug-in hybrid s dojezdem čistě na elektřinu přibližně padesát kilometrů.

Podrobné recenze vozů Audi aktuálně prodávaných na českém trhu si můžete přečíst zde.