Patří k největším veteránským výstavám v Evropě a brzy se rozroste i do USA. Pařížská přehlídka Retromobile se tradičně koná počátkem února a prakticky tak otevírá veteránskou sezonu. Letos se ve francouzské metropoli otevírá brány už 49. ročník výstavy, na níž se sešlo více automobilek, než bývá zvykem. Na své si ale přišli příznivci všech vozidel. Na to nejlepší se podívejte do galerie.