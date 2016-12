před 1 hodinou

Postavili jsme proti sobě nejlevnější třídveřové Mini, model Mini One, a nesportovnější verzi v nabídce, Mini John Cooper Works. Zatímco Mini One začíná s cenami pod půl milionu, John Cooper Works se pořídí od 815 tisíc a testovaný kus stojí přes milion. Dá se i navzdory tak velkému rozdílu v ceně ospravedlnit rozdíl v jízdním projevu dvou aut se stejnou značkou? Podívejte se do galerie.

autor: Eva Srpová