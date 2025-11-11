Auto

Kupujte, brzy nebudou. Časy levných aut jsou pryč, ukazuje cenový žebříček

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 3 hodinami
Toyota uvedla na český trh omlazené Aygo, které kvůli hybridnímu pohonu a lepší výbavě startuje na 460 tisících korunách. Je to další z řady kdysi levných aut, která ale postupně zdražila. Připravili jsme proto přehled nejlevnějších aut na českém trhu a zásadní zjištění je jasné: kdo chce levné auto, musí si pospíšit. Většina ze žebříčku jsou už totiž jen skladovky.
Foto: Hyundai

Hyundai i20 - 374 990 Kč

Hned nejdražší auto v žebříčku je důkazem toho, co píšeme v úvodu přehledu. Protože pokud chcete malý hatchback za necelých 375 tisíc korun, musíte zamířit do skladových zásob korejské automobilky. Tam je totiž výbava Start spolu se zážehovou dvanáctistovkou o výkonu 58 kW ve spojení s pětistupňovým manuálem nadále dostupná.

Co znamená výbava Start z pohledu přítomných prvků? Nechybí rádio a navigace s 10,25palcovou obrazovkou, zadní parkovací kamera a senzory, tempomat nebo automatická světla. Na klimatizaci však zapomeňte.

Ceník pro nový modelový rok, tedy auta do výroby, začíná na 415 990 korunách. Především proto, že pod kapotou je přeplňovaný litrový tříválec se 66 kW. Ovšem ani v tomto případě nebude mít i20 standardní manuální klimatizaci.

