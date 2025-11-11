Kupujte, brzy nebudou. Časy levných aut jsou pryč, ukazuje cenový žebříček

Hned nejdražší auto v žebříčku je důkazem toho, co píšeme v úvodu přehledu. Protože pokud chcete malý hatchback za necelých 375 tisíc korun, musíte zamířit do skladových zásob korejské automobilky. Tam je totiž výbava Start spolu se zážehovou dvanáctistovkou o výkonu 58 kW ve spojení s pětistupňovým manuálem nadále dostupná.
Co znamená výbava Start z pohledu přítomných prvků? Nechybí rádio a navigace s 10,25palcovou obrazovkou, zadní parkovací kamera a senzory, tempomat nebo automatická světla. Na klimatizaci však zapomeňte.
Ceník pro nový modelový rok, tedy auta do výroby, začíná na 415 990 korunách. Především proto, že pod kapotou je přeplňovaný litrový tříválec se 66 kW. Ovšem ani v tomto případě nebude mít i20 standardní manuální klimatizaci.