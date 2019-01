Na trhu vzrůstá počet maximálně čtyři roky starých ojetých aut. Je jich sto tisíc

Nabídka zánovních ojetých aut loni vzrostla o pětinu na 101 000 vozů. Za růstem mimo jiné stojí příliv vozidel z ukončených operativních leasingů.

Nejčastěji požadovanou cenou na trhu maximálně čtyřletých aut je 445.000 Kč, což je o 25 000 Kč více než v roce 2017. Vyplývá to z analýzy značky Mototechna, která spadá pod AAA Auto a která se zabývá prodejem novějších ojetin.

Stáří nabízených zánovních aut zůstalo v tuzemsku konstantní a ustálilo se na hodnotě 1,1 roku. Počet najetých kilometrů se snížil v průměru o 1000 km na 16 335 kilometrů.

Polovinu (50,9 procenta) z inzerovaných mladých ojetin v roce 2018 tvořila auta poháněná benzínovým agregátem. Těch bylo nabízeno 53 311. Diesely tvořily 46,9 procenta. Zbytek automobilů tvořily vozy poháněné alternativními pohony. U automobilů z kategorie hybridů vzrostla nabídka o dvě třetiny na 803 vozů. Významně si polepšily i elektromobily. Zatímco v roce 2017 jich zájemci mohli v nabídce zaznamenat 200, v minulém roce to bylo již 357.

Každým rokem se automobilky předhánějí ve vývoji nejrůznějších technologických prvků, a to ať z oblasti bezpečnosti, komfortu či aerodynamiky. To má za následek zvýšení cen nových i zánovních vozů. "Cenový růst je u zánovních aut pochopitelný. Nejrůznější technologické a bezpečnostní vymoženosti a smart technologie, které automobilky do svých vozů implementují doslova jako na běžícím pásu, pochopitelně navyšují jejich cenu," uvedl ředitel značky Mototechna Stanislav Gálik.

První čtveřici nejvíce nabízených zánovních aut opanovaly škodovky v pořadí Octavia, Fabia, Rapid a Superb. Svého dalšího zástupce, Citigo, má tuzemský výrobce na šestém místě, přičemž předstihnout ho stačil pouze model i30 továrního značky Hyundai. Na sedmém, respektive devátém místě se umístily vozy Volkswagen s modely Golf a Passat. Osmou příčku obsadila dnes již nevyráběná škodovka Yeti. Desítku uzavírá Opel Astra.