Michaelu Schumacherovi je padesát. Češi ho připomínají unikátními tisky za statisíce

Česká značka Automobilist, která se specializuje na výrobu unikátních plakátů, přichystala k 50. narozeninám Michaela Schumachera kolekci vysoce kvalitních tisků a plakátů. Připomínají sezonu 2000, v níž Schumacher vybojoval svůj první mistrovský titul ve Ferrari (třetí celkově), pro italský tým první vítězství od roku 1979, kdy šampionát vyhrál Jody Scheckter.

Je to fotografie, nebo grafika? Scéna, na níž Michael Schumacher projíždí cílovou rovinkou v Suzuce, kde se v roce 2000 rozhodl souboj o titul mezi ním a Mikkou Häkkinenem, vypadá tak trochu jako obojí. Obraz ale vznikl složitým procesem, v němž se kombinují fotografie reálných lidí, do nichž se pak zasazují do detailu zpracované digitální 3D modely.

Obojí se musí při náročném postprocesingu složit dohromady, aby se tak vytvořilo obzvlášť reálné zobrazení. "Unikátní na tomto procesu je to, že se kreativně vymýšlí, jak situaci zachytit, jak ji nasvítit, co rozostřit, což ale u běžné fotografie nejde, protože fotograf si prostě nemůže volně stoupnout, kam chce," říká Petr Doupal z týmu Automobilist.

Zároveň je ale důležitá technická stránka věci. Vše musí sedět až do posledního mikrodetailu. "Na velkém dvoumetrovém printu je vidět každá drobnost. Nakonec tedy skončíte tak, že visíte na telefonu s pamětníky z Ferrari a řešíte s nimi, jestli bylo určité křidélko karbonové, nebo jen plastové," popisuje Doupal.

Jak se 3D skenuje přilba sedminásobného mistra světa formule 1 Michaela Schumachera. | Video: automobilist.com | 00:37

Samotná výroba díla proto trvala několik měsíců a zahrnovala mimo jiné 3D skenování Schumacherovy formule a přilby v jeho soukromé sbírce v Motorworldu v Kolíně nad Rýnem. Tu závodníkova rodina zpřístupnila před několika lety veřejnosti.

Automobilist stejným způsobem ztvárňuje různé události z historie motorsportu - jejich série Unique & Limited zahrnuje i scénu, na níž Němci v předvečer Velké ceny na Nürburgringu v roce 1934 seškrabávají bílou barvu ze závodních Mercedesů, aby se auta vešla do váhového limitu 750 kilo. V nabídce jsou rovněž obrazy bojových letadel, např. slavné britské stíhačky Supermarine Spitfire z druhé světové války.

Pro připomenutí Schumacherových narozenin vzniklo stejnou technikou rovnou několik tisků. Ty zachycují vybrané situace ze závodu v Suzuce nebo Schumacherovu helmu. Právě okamžik Michaelova vítězství a s ním i pit-stop braný z ptačí perspektivy jsou součástí zmíněné řady Unique & Limited, budou tedy k dispozici jen v omezeném množství kusů a několika různých formátech.

Titulní obraz celé řady pak vznikne ještě v jednom exempláři ve speciálním extra velkém formátu. Tento kus bude následně vydražen ve prospěch charitativní nadace Keep Fighting Foundation, která přispívá mimo jiné na podporu informovanosti o bezpečnosti silničního provozu nebo na projekty v oblasti neurovědy a neurologického výzkumu a inovace v oblasti ochrany hlavy.

Obrazy lze zakoupit i v e-shopu Automobilist, cena se pohybuje od několika stokorun za plakát až po více než sto tisíc za obraz v plné velikosti (220 × 94 cm). Vydražený kousek by mohl být ještě dražší. "S ohledem na cenu našeho běžně velkého obrazu by se jeho cena mohla pohybovat minimálně v řádu statisíců," odhaduje Petr Doupal z Automobilistu.

Připomeňme, že sedminásobný mistr světa formule 1 si 29. prosince 2013 při lyžování těžce poranil hlavu a od té doby je připoután na lůžko. Detaily o jeho současném zdravotním stavu zůstávají neznámé, rodina si nepřeje poskytovat bližší podrobnosti.

Ferrari, tedy tým, s nímž je spojeno pět ze sedmi Schumacherových titulů, si bude narozeniny legendárního pilota ode dneška připomínat speciální výstavou nazvanou Michael 50 přímo ve svém ústředí v italském Maranellu. Kromě závodních úspěchů bude v Itálii představen i Schumacherův podíl na vývoji silničních Ferrari.