Mezi finalisty v soutěži o titul nejlepšího auta v Evropě je vůbec poprvé čínský vůz

Členové ankety Car Of The Year 2024 neboli Auto roku v Evropě zveřejnili sedm finalistů. Čtyři vozy jsou čisté elektromobily, vůbec poprvé se do finálové sestavy dostala čínská značka, a to BYD s modelem Seal.

Evropským autem roku by se poprvé v historii mohl stát model čínské automobilky. O titul Auta roku 2024 neboli COTY 2024, který vyhlašuje odborná porota už od roku 1963, bojuje celkem osm vozů, v abecedním pořadí jde o BMW řady 5, Byd Seal, Kiu EV9, Peugeot 3008, Renault Scenic, Toyotu C-HR a Volvo EX30. Související Co bude nejlepším autem v Česku? Mezi nominovanými není Škoda, ale hodně elektroaut 21 fotografií Čtyři jsou čisté elektromobily, jde o BYD, Kiu, Renault a Volvo. I pětkové BMW či Peugeot 3008 je ale možné pořídit jako čistý elektromobil, Toyota se dodává také jako plug-in hybrid. Čínská značka se do finálové sestavy dostala historicky vůbec poprvé a ukazuje se tak, že čínské vozy se rapidně zlepšují v kvalitě zpracování, jízdních vlastnostech i technice. "Co se Bydu Seal týče, při tradičních zářijových velkých testech COTY v Dánsku vyniknul nejen jízdními vlastnostmi a reálným dojezdem, ale též kvalitním zpracováním a promyšlenou konstrukcí," uvedl na stránkách magazínu Automobil revue Jiří Duchoň, český člen poroty COTY. BYD je největší automobilka na světě, která produkuje čistě bateriové modely. Ještě začátkem února porotci otestují finálové vozy a vítěz se vyhlásí v pondělí 26. února příštího roku v předvečer otevření autosalonu v Ženevě.

