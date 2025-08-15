Tak vznikají filmová auta. Zapomenutá Honda ukazuje, jak se dělají unikáty za miliony

Je rok 2012 a svět filmů na základech komiksů studia Marvel se teprve rozjíždí. Na plátna kin právě zamířila první "týmovka" Avengers, v níž se spolu objevily oblíbené postavy: Hulk, Captain America, Black Widow, Thor a Iron Man. Právě poslední postava, občanským jménem Tony Stark a ztvárněná Robertem Downey Jr., se pak na konci filmu objeví za volantem vínového kabrioletu Acura NSX.
Pro leckoho to bylo překvapení, "marvelovky" jsou spojené spíše s modely Audi, ostatně i Tony Stark se v samostatných filmech o Iron Manovi proháněl v Audi R8. Přesto dostal speciálně jen pro film Avengers vyrobený kabriolet luxusní odnože japonské Hondy.
Ta se tehdy stala partnerem filmu - jistě za nemalé peníze -, a v acurách tak jezdily i další postavy, herci se v nich pak objevili na novináři obletované světové premiéře snímku.
Otevřená NSX se pak objevila ještě na několika akcích, od roku 2015 ji ale veřejnost neměla šanci nikde vidět. Až před pár dny vyšlo najevo, že auto stále vlastní Acura, a nepostihl ho tedy osud některých jiných filmových aut, která skončila v lisu, a chystá se ho příští rok vydražit pro charitativní účely. Především ale vyšla najevo ještě jedna zajímavost: jak vůbec unikátní kabriolet vlastně vznikl.
V době uvedení filmu už totiž měl koncept budoucí moderní reinkarnace Hondy NSX svou premiéru za sebou. Jednalo se však o kupé. Kabriolet ve filmu na něj designově navazoval, nebyl však úplně totožný. A sériová NSX byla v tu dobu ještě pořádně daleko.
Tvůrci pro jeho stavbu našli pořádně ojetou původní Acuru (Hondu) NSX z roku 1991 s více než 405 tisíci kilometry a nechali specializovanou firmu postavit na původní šasi zakázkovou karoserii z resinu a sklolaminátu. Nejde o nic neobvyklého, koncepty třeba pro velké světové autosalony se také staví u firem, které se na podobné automobily dle specifikace výrobce specializují.
Oproti originálu dostala filmová NSX snížený podvozek, 18palcová kola a do interiéru se nastěhovala speciální sedadla. Palubní deska včetně volantu ale pochází z původního vozu, stejně jako převodovka nebo pohonné ústrojí. Dodejme, že moderní reinkarnace NSX dostala hybridní pohon, původní měla v útrobách benzinový šestiválec.
Acura auto ukáže už 15. srpna v Monterey v rámci oslav 35 let původní NSX, zájemci také dostanou první možnost přihlásit se do aukce o auto. Ta se uskuteční příští rok a výtěžek z ní půjde na charitu. Že jde o originální auto, mimochodem prozrazuje i registrační značka "Stark 33".