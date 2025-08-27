Harleye se valí do Prahy. Párty potrvá 48 hodin v kuse, pro ženy letos poprvé zdarma

Praha se už tento víkend promění v ráj motorkářů i fanoušků zábavy. V pátek 29. a v sobotu 30. srpna se na holešovickém Výstavišti uskuteční tradiční Prague Harley Days, akce, která patří k největším motorkářským událostem v metropoli. Letos navíc s několika novinkami.
48 hodin v kuse a vstup pro ženy zdarma
Organizátoři slibují, že festival potrvá nepřetržitě celých 48 hodin, a to v rytmu hudby, adrenalinu, jídla a samozřejmě bublajících motorů. Program je připravený nejen pro motorkáře, ale i pro rodiny s dětmi či úplné laiky, kteří si přijdou užít poslední prázdninový víkend.
Pořadatelé letos přišli s novinkou. Všechny ženy a dívky mají vstup zdarma, stejně jako děti do 15 let.
Největší atrakcí bude tradiční projížďka odhadem 800 motorek Prahou, na kterou každoročně dorazí jezdci nejen z Evropy, ale i ze zámoří. Letos se navíc poprvé uskuteční i dětská jízda Stromovkou, kdy účastníci do 15 let vyrazí na kolech, koloběžkách, odrážedlech či bruslích.
Adrenalin, koncerty i jídlo z ohně
Program nabídne například freestyle motokrosovou show Petra "Pilníka" Piláta, koncerty, živou hudbu nebo kulinářské workshopy v duchu rodinného festivalu "Smoke & Fire". Celý food program je pod taktovkou kuchaře Jiřího Hilgarta, finalisty prvního ročníku pořadu MasterChef, Vystoupí zde například známá kuchařka Chilli.
Akce je ale primárně samozřejmě pro motorkáře, a tak nechybí samozřejmě výstava motocyklů, bude možné obdivovat originální přestavby v soutěži Custom Bike Show a samozřejmě budou opět vzduchem létat motorkáři. Během open air verze FMX Gladiator Games není o skoky, salta a triky na obřích odrazových rampách nouze.