"Wunderbaum" s vůní benzinu. Finská Kia nabízí k elektromobilu sentimentální záplatu

před 1 hodinou
Komu by snad u elektromobilu chyběl typický odér spalovacích aut, může přijmout nabídku finského importéra korejské značky Kia. Ten k novému modelu EV4 nabízí limitovanou verzi známého vonítka zavěšeného na zpětném zrcátku. V jeho podání však má tvar kanystru a jako svěží příroda rozhodně nevoní.
Foto: Kia Finland

Je to tak trochu recese, ale současně i pochopení pro vážnou věc, míní Klaus Pohjala, obchodní ředitel společnosti Astara Auto, která do Finska dováží auta korejské značky Kia. Pro místní automobilový server Tyyliniekka se rozpovídal o tom, jak emocionálně těžké může být opustit svět spalovacích motorů, který člověka provázel jeho dosavadním životem. Vzdát se spalováku je podle Pohjaly stejně těžké, jako vzdání se mnoha jiných důležitých věcí, které utvářejí náš život.

A co je v souvislosti se spalovacími motory typičtější než vůně benzinu? Nejznámější finský parfumér Max Perttula tak dostal od Kie zakázku vytvořit vůni, jež "není jen žertem, ale poctou automobilové kultuře".

Za základ vzal motorový olej a kovové tóny, k nimž přidal těkavé sloučeniny jasmínu. Vše zakončil nádechem březového dehtu a galbana. "Vytvořil jsem prostředí připomínající autoservis," shrnul Perttula.

Nápad doprovodit nový model auta vlastní vůní není nový. Například Ford při uvedení svého elektrického Mustangu Mach-E GT přišel před čtyřmi lety s parfémovou vodou "Mach Eau", která rovněž měla připomínat tradiční odér benzinového vozu. Automobilka si tehdy nechala udělat průzkum, z něhož vyplynulo, že vůně benzinu by při přechodu na elektromobil chyběla pětině motoristů. Z hlediska popularity se v průzkumu benzin tehdy takřka vyrovnal vůni nových knih.

 
