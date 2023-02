Benzinová auta klesají, elektrická rostou. Nejzajímavější fakta o prodejích v Evropě

Elektromobily jsou na prudkém vzestupu. Není to jen odraz rostoucí nabídky na straně automobilek, ale také popularity aut do zásuvky mezi zákazníky. Zatímco prodeje všech aut dohromady už několik let v řadě padají, prodeje čistých elektromobilů rychle rostou. Loni se jich v Evropě prodalo 1,56 milionu, což třeba v porovnání s rokem 2020 představuje dvojnásobné číslo.

V Evropě se loni prodalo 11,31 milionu nových automobilů, o 4,1 procenta méně než v roce 2021 a především nejméně od roku 1985. Vyplývá to z dat analytické společnosti Jato Dynamics. Když toto číslo porovnáme s posledním předpandemickým rokem, tedy 2019, pak je to propad o skutečně výrazných 29 procent. Důvody? "Nedostatek aut v showroomech, inflace, energetická krize," vyjmenovává analytik Jata Felipe Munoz. Připomíná rovněž přetrvávající nedostatek čipů a ruskou invazi na Ukrajinu, která ochromila dodavatelské řetězce i ceny energií po celé Evropě. Nejprodávanější auta Evropy Nejprodávanějším novým autem se stal loni Peugeot 208 s 206 815 prodanými kusy. Poprvé po čtrnácti letech tak celoroční prodejní statistice nedominuje Volkswagen Golf. Ten se potýkal s odstávkami ve výrobě a se 177 tisíci prodanými vozidly se propadl až na páté místo celkového žebříčku. Před ním skončily i druhá Dacia Sandero, třetí VW T-Roc a čtvrtý Fiat 500. Do desítky nejúspěšnějších se vešly ještě Toyota Yaris, Opel Corsa, Hyundai Tucson, Dacia Duster a navzdory 27procentnímu meziročnímu propadu i Renault Clio. Nejprodávanější škodovkou je na 25. místě Octavia s necelými 113 tisíci prodanými kusy. Žádný další mladoboleslavský model se nedostal přes hranici sta tisíc kusů, nejblíže k ní měla Fabia s necelými 86 tisíci prodanými vozy, za ní se seřadily Kamiq a Karoq s 71, respektive 70 tisíci kusy. Přes výrazný propad celého trhu existuje minimálně jedna kategorie nových aut, které se daří nad očekávání. Tou jsou elektromobily. Podle Jata jejich obliba napříč 28 evropskými trhy rostla meziročně o 29 procenta - z 1,21 na rekordních 1,56 milionu kusů. Při pohledu dále do minulosti vynikne ten rozdíl ještě markantněji. V roce 2020 se prodalo jen 0,74 milionu elektromobilů, o rok dříve dokonce jen 0,36 milionu. Za čtyři roky se tak jejich prodeje zpětinásobily, což jde samozřejmě ruku v ruce s tím, jak automobilky strmě zvyšují jejich nabídku a úměrně tomu ustupují od spalovacích motorů. Ještě jedno číslo, které dokazuje popularitu elektroaut: téměř 14 ze 100 vozidel loni v Evropě prodaných mělo čistě elektrický pohon. Související Kde se daří Škodě Octavia, a kde uspěla Dacia? Prodeje aut v Evropě podrobně Přehled Z celkového koláče si tak bateriové elektromobily ukrojily 13,9 procenta, více měly jen mildhybridy (15,3 procenta) a automobily s benzinovým nebo naftovým motorem. Těch bylo 51,4 procenta, meziročně o 6,5 procenta méně. Nejvyššího podílu, jak jsme ostatně zmiňovali i zde, dosahují elektroauta v Norsku, kde mělo loni bateriový pohon 79,3 procenta nových aut. Druhé je s 33 procenty Švédsko, třetí s 23,5 procenta Nizozemsko. Následují Finsko, Švýcarsko a Německo - poslední jmenovaný trh vede co do celkového počtu prodaných elektroaut, loni jich bylo skoro 471 tisíc kusů. Naopak Česko se tyčí na opačném konci žebříčku, a to navzdory tomu, že prodeje elektroaut loni výrazně vzrostly. Jejich podíl ale na celkových prodejích dosáhl jen 2,03 procenta. Špatně jsou na tom s 3,7 procenta také Itálie, s 3,76 procenta Španělsko nebo s 2,7 procenta Polsko - budeme-li jmenovat jen z těch největších evropských trhů s novými auty. Mimochodem, Itálie byla jedinou zemí, kde loni meziročně prodeje elektroaut poklesly. Související Nejprodávanějším autem je v Česku po roce opět Škoda Octavia. Hyundai i30 už je třetí 25 fotografií A přestože řada evropských automobilek v poslední době významně rozšířila své elektrické portfolio, titul nejprodávanějšího elektromobilu starého kontinentu poměrně jednoznačně vyfoukla americká Tesla. První je SUV Model Y se 137 tisíci prodanými kusy, které je ale vlastně tak trochu i evropské. Od loňského roku se totiž vyrábí v berlínské Gigafactory. Model Y předběhl technicky spřízněný sedan Model 3, který celkově skončil druhý. Nejoblíbenějším evropským elektromobilem je v Evropě třetí Volkswagen ID.4, následovaný Fiatem 500 (u něj se elektrická verze na celkových prodejích podílí 37 procenty) a Volkswagenem ID.3. Dařilo se i Škodovce, Enyaq iV loni poskočil o jedno místo a s necelými 50 tisíci kusy skončil celkově šestý. A to ještě Jato Dynamics odděluje Enyaq a Enyaq Coupé, kterého se loni prodalo necelých 2800 kusů. Související Nejprodávanější je Hyundai, Octavia až čtrnáctá. Soukromníci převrací prodeje naruby 15 fotografií Na 25 nejpopulárnějších elektromobilů v Evropě se podívejte do galerie v úvodu článku. Jestliže počet čistých elektromobilů loni výrazně stoupl, prodeje nových plug-in hybridů poprvé za několik let poklesly. Z 1,04 milionu v roce 2021 na 1,02 milionu v roce 2022. Připomeňme, že ještě v roce 2020 jich bylo 0,61 milionu a o rok dříve 0,2 milionu. Nejprodávanějším plug-in hybridem se s téměř 58 tisíci kusy stal loni Ford Kuga. Druhé skončilo BMW řady 3, třetí Volvo XC40, čtvrtý Hyundai Tucson a páté Volvo XC60. Škoda Octavia je celkově na 43. místě, loni se jí v plug-in hybridní verzi neprodalo ani 10 tisíc kusů - to je meziročně téměř o 50 procent méně.