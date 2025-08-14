Auto

Design, který od Škody nikdo nečekal. Koncept elektrické Octavie odvahou překvapí

Foto: Škoda Auto
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
Premiéra elektrické Octavie, ukrývající se zatím jako koncept Vision O, se kvapem blíží. Definitivní podoba vozu bude známá za necelé čtyři týdny, takže Škoda Auto stupňuje uvolňování zatím zahalených fotek. Nejprve ukázala jen linii střechy, teď už o designu auta prozrazuje trochu více.

Spíše než klasické kombi připomíná Škoda Vision O na nové fotografii shooting brake, zjednodušeně řečeno tedy sportovněji tvarované auto, ale nadále s mimořádně praktickou karoserií. Překvapí dlouhá přední kapota, přestože auto nemá klasický spalovací motor, a nízká linie střechy s rychle se svažující zadní částí. Tu designéři zvolili ve jménu aerodynamiky.

