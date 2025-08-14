Design, který od Škody nikdo nečekal. Koncept elektrické Octavie odvahou překvapí

Spíše než klasické kombi připomíná Škoda Vision O na nové fotografii shooting brake, zjednodušeně řečeno tedy sportovněji tvarované auto, ale nadále s mimořádně praktickou karoserií. Překvapí dlouhá přední kapota, přestože auto nemá klasický spalovací motor, a nízká linie střechy s rychle se svažující zadní částí. Tu designéři zvolili ve jménu aerodynamiky.
Zatímco na fotce vidět nejsou, na videu (najdete ho pod článkem) je možné krátce zahlédnout úzká zadní světla ve tvaru písmene T. Ta mají také evokovat "čtyřoký" světelný motiv, který se hlavně v přední části stal pro Octavii typický. Nadcházející koncept ho pak samozřejmě nabídne také vpředu.
Zadní světla, provedení B-sloupku a linii střechy automobilka vypichuje nejvíce, o dalších designových prvcích dodává, že se objeví na budoucích kombi značky Škoda.
"S Vision O neustále rozvíjíme náš designový jazyk Modern Solid, zdokonalujeme jeho emocionální přitažlivost a dále posilujeme identitu naší značky," říká hlavní designér Škody Auto Oliver Stefani. "Čisté linie zdůrazňují jednoduchost a jasně ukazují, že zůstáváme věrni hodnotám naší značky," popisuje auto dále.
Elektrický koncept Vision O se poprvé ukáže v Mnichově 8. září, sériová verze by pak už na nové platformě SSP měla přijet v roce 2027. Jméno mimochodem odkazuje na cirkularitu, která byla při navrhování designu konceptu údajně klíčová. Zahrnuje mimo jiné i recyklaci a opětovné použití komponentů.