Čím jezdí budoucí premiér? Víme, jaké auto má Fiala, Hřib i lídr Stačilo

Lídr koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a předseda ODS Petr Fiala podle svých slov patří mezi lidi, které řízení i auta baví. "Hodně jsem pracovně cestoval a měl jsem možnost řídit nejen v Evropě, ale třeba i na obou amerických kontinentech," říká politik s tím, že rád sleduje i řidičské návyky v jiných zemích.
Sám momentálně žádné auto nevlastní. "S manželkou máme sedm let staré Audi Q5, ale s ním jezdí vzhledem k okolnostem hlavně moje žena," uvedl Fiala na dotaz Aktuálně.cz. Vzhledem k tomu, že jde nadále o úřadujícího premiéra, na oficiálně akce jezdí také vládní limuzínou.
"Moje první auto byla stará Škoda 120, kterou jsem si pořídil společně s kamarádem. Sloužila nám jako pracovní i rodinné auto," říká lídr koalice Spolu o svém prvním autě. Leckoho možná překvapí, že po 120 a ještě dalším modelu mladoboleslavské značky přesedlal Petr Fiala na japonská auta.
Mimochodem s předsedou ANO Andrejem Babišem je to v rámci předvolební kampaně také souboj dodávek. Fiala, respektive koalice Spolu, využívá plug-in hybridní Volkswagen Multivan, Babiš, respektive hnutí ANO, zase Hyundai Staria.