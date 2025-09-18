Auto

Čím jezdí budoucí premiér? Víme, jaké auto má Fiala, Hřib i lídr Stačilo

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 3 hodinami
Už 3. října se otevřou volební místnosti a Češi budou opět po čtyřech letech volit nové složení Poslanecké sněmovny. Podle dosavadních průzkumů má šanci usednout v ní sedm politických stran, hnutí či koalic. Zeptali jsme se proto jejich lídrů, jakým autem jezdí a jaký k nim vůbec mají vztah. Někteří ani po opakovaných urgencích neodpověděli, jiní ale možná překvapí.
Premiér Petr Fiala při zahájení horké fáze kampaně, kdy odmítl kritiku za to, že si vzal během kampaně třítýdenní dovolenou
Premiér Petr Fiala při zahájení horké fáze kampaně, kdy odmítl kritiku za to, že si vzal během kampaně třítýdenní dovolenou | Foto: Radek Bartoníček
Foto: Audi

Petr Fiala

Lídr koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a předseda ODS Petr Fiala podle svých slov patří mezi lidi, které řízení i auta baví. "Hodně jsem pracovně cestoval a měl jsem možnost řídit nejen v Evropě, ale třeba i na obou amerických kontinentech," říká politik s tím, že rád sleduje i řidičské návyky v jiných zemích.

Sám momentálně žádné auto nevlastní. "S manželkou máme sedm let staré Audi Q5, ale s ním jezdí vzhledem k okolnostem hlavně moje žena," uvedl Fiala na dotaz Aktuálně.cz. Vzhledem k tomu, že jde nadále o úřadujícího premiéra, na oficiálně akce jezdí také vládní limuzínou.

"Moje první auto byla stará Škoda 120, kterou jsem si pořídil společně s kamarádem. Sloužila nám jako pracovní i rodinné auto," říká lídr koalice Spolu o svém prvním autě. Leckoho možná překvapí, že po 120 a ještě dalším modelu mladoboleslavské značky přesedlal Petr Fiala na japonská auta.

Mimochodem s předsedou ANO Andrejem Babišem je to v rámci předvolební kampaně také souboj dodávek. Fiala, respektive koalice Spolu, využívá plug-in hybridní Volkswagen Multivan, Babiš, respektive hnutí ANO, zase Hyundai Staria.

