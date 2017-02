BMW se loni v Česku nedařilo, porazilo ho Audi i Mercedes. Letos chce ale všechno dohnat

před 1 hodinou

Jsme stále jedničkou, říká BMW, protože Mercedesu odečítá část aut. Audi a Mercedes-Benz přitom loni v Česku rostli citelně rychleji než mnichovská automobilka. Nové modely mají BMW vrátit sílu. Pomohou i elektromobily.

Pro prémiové automobilky bylo loni Česko zemí snů. Růst v desítkách procent - vysoko nad průměrem celého trhu - vykázaly prakticky všechny značky: Audi, Mercedes-Benz, Lexus i Volvo. Zdaleka na ně nestačil dosavadní lídr trhu BMW, který prodeje nezvýšil ani o desetinu. Firma tak loni přišla o pozici nejprodávanější prémiové značky, kterou jí, stejně jako na celém světě, přebral Mercedes.



Špatně pro BMW vypadají obě statistiky prodejů aut, které jsou v Česku k dispozici. V obou případech je vidět, že konkurence s aktuální situace na trhu umí vitěžit více.



V BMW ale loňský rok nepovažují za špatný. “Jsme absolutně spokojeni, splnili jsme si, co jsme si předsevzali. Navíc dál v Česku zůstáváme jedničkou,” říká šéf českého zastoupení Harald Hölzl. Konkurenčnímu Mercedesu totiž z prodejů odečítá osobní verze dodávek, které BMW nedělá.

Slabší výsledek oproti konkurenci vznikl podle něj hlavně tím, že BMW nemělo žádnou silnou novinku - navíc to byl poslední rok prodeje pro odcházející generaci řady 5, která je pro firmu jednou z páteří. Její prodeje loni výrazně klesaly, i když podle Hölzla zdaleka ne tolik jako očekávali. Nyní má velké plány s novou generací vozu. “Nikdy jsme neměli tolik objednávek bez testovací jízdy,” popisuje start prodeje.



BMW si také v Česku s řadou 7 těsně udrželo pozici nejprodávanější luxusní limuzíny, ze které po letech kralování vytlačilo Mercedes s jeho třídou S. Další věcí, se kterou se nažka umí pochlubit je pozice jedničky v elektrických vozech - tam chce navíc ještě posílit. Praha totiž umožnila autům na baterky parkování i na takzvaných modrých zónách, kam jinak mohou jen držitelé parkovacích karet.



“Myslím, že letos můžeme trh táhnout my,” plánuje Hölzl. Pomoci má nové BMW 5, ze kterého chce automobilka udělat lídra kategorie, i chystané modernizace vzhledu tříd 3 a 4. Z lednových výsledků to tak ale zatím nevypadá a BMW stále zaostává za svými hlavními konkurenty, nové modely na trh ještě nedorazily. Hölzl rozhodně očekává další růst prodeje prémiových aut v Česku, ekonomika je tu podle něj silná.

Stejně jako konkurenti i BMW se snaží nabídnout zákazníkům co nejvíce nových technologií. Stále více modelů umí zajet bez řidiče do garáže. Častější je i připojení vozu k internetu a využití všech možností, které to nabízí. Auto si s řidičem synchronizuje kalendář, nabízí mu hudbu přes služby typu Spotify a řadu dalších drobností. V Česku už to využívá téměř polovina všech zákazníků.



BMW chce jít ale ještě dál. Připravuje obchodní model, kdy bude řidič za funkce vozu platit jen při jejich použítí. Hovoří se tak například o tom, že by auta v budoucnu měla mnohem širší výbavu již ve standardu, funkční by ale byla jen za poplatek. Majitel auta by si tak za kvalitní světlomety zaplatil třeba jen na noční cestu do hor.



Navigace už také v řadě zemí nenabízí jen cestu autem, ale pokud je to výhodné, nabídne i zaparkování a další cestu veřejnou dopravou a na konci cesty například sdíleným autem. Vozidlo ví, že má řidič v cíli cesty schůzku a také ví, že jsou po cestě kolony. Nabídnutá cesta vlakem tak může být jediným řešením jeho situace.

autor: Roman Šitner