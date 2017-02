Apple v dubnu otevře v Kalifornii novou centrálu. Komplex pro 12 000 lidí stál pět miliard dolarů

před 33 minutami

Americká společnost Apple v dubnu otevře v kalifornském Cupertinu svou novou centrálu. Stěhování 12 000 zaměstnanců do nové budovy nazvané Apple Park, která je jedním z posledních plánovaných projektů spoluzakladatele firmy Steva Jobse, potrvá více než šest měsíců. Napsal to server listu Financial Times. Stavba podle odhadů přišla na zhruba pět miliard dolarů (128 miliard Kč). Zalesněný areál o rozloze téměř 71 hektarů zahrnuje hlavní budovu ve tvaru obřího kruhu o rozloze více než 260 000 metrů čtverečních. Jsou tam i procházkové trasy, které měří dohromady přes tři kilometry, či velké fitness centrum. V areálu je rovněž divadlo s 1000 sedadly pojmenované po Stevu Jobsovi.

autor: ČTK