Grafika: To jsou tváře, na které chtějí politické strany ulovit vaše hlasy v podzimních volbách

Novinář a od ledna 2016 předseda Strany zelených. Vystudoval žurnalistiku na Karlově univerzitě. Do strany vstoupil v roce 2003 a o tři roky později byl poprvé zvolen do zastupitelstva na Žižkově, později pracoval jako náměstek pražské primátorky pro územní rozvoj. O životní prostředí se zajímá celý život, v mládí například uklízel pražské ulice či pomáhal zachránit Nákladové nádraží na Žižkově.

Rodák z Českých Budějovic s láskou ke kultuře, která ho provází téměř celý život. Aktivním politikem se stal až při vstupu do SPD, do té doby nebyl členem žádné jiné politické strany. Pracoval v pekárně či na benzinové pumpě. Od roku 2001 zastupuje několik rockových kapel, mezi nimiž je například skupina Argema nebo slovenská Metalinda.

Předseda komunistů Vojtěch Filip je ve funkci od roku 2005, dříve zastával post místopředsedy a předsedy poslaneckého klubu KSČM. Filip vystudoval práva a působil jako právník v továrně Sfinx. Na počátku 80. let vstoupil do KSČ a později spolupracoval s StB pod krycím jménem Falmer. Po revoluci byl členem Sněmovny lidu Federálního shromáždění, v roce 1991 vstoupil do KSČM.

Současný premiér a bývalý předseda ČSSD Bohuslav Sobotka vstoupil do politiky už v raném mládí a do sněmovny byl zvolen poprvé už v 25 letech. V letech 2002 až 2006 zastával post ministra financí a několikrát byl i prvním místopředsedou vlády. Do čela strany se dostal v roce 2011, kdy vystřídal Jiřího Paroubka. V roce 2013 pod jeho vedením ČSSD vyhrála volby a v lednu 2014 se stal premiérem. V červnu roku 2017 se Sobotka rozhodl z čela ČSSD odejít a post šéfa strany přenechal Milanu Chovancovi.

Starosta města Nejdek, vodohospodář a politik. Do strany vstoupil již v roce 1991, později z ní však vystoupil, opět se stal členem až v roce 2010. Před tím, než se stal starostou, pracoval 33 let jako vodohospodář. Zasadil se o vybudování čističky odpadních vod v Nejdku.

Dan Ťok zastává od roku 2014 post ministra dopravy jako nestraník za ANO. Od 90. let pracoval jako manažer ve velkých firmách, naposledy byl mezi lety 2008 a 2014 generálním ředitelem stavební společnosti Skanska. Jako šéf této firmy byl v minulosti ve sporu s ministerstvem dopravy, které teď vede. Kvůli tomu byl kritizován při nástupu do čela resortu pro možný střet zájmů.

Petr Beitl je primátorem Jablonce nad Nisou, zastává i funkci krajského zastupitele. Vystudoval vysokou školu strojní a textilní. Až do svého nástupu do funkce starosty podnikal v oboru pohostinství a ubytovacích služeb. Svaz měst a obcí jej vyhlásil nejlepším primátorem za volební období 2010 až 2014.

Současná ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD má za sebou pestrou profesní minulost: V 90. letech pracovala jako redaktorka magazínu Cosmopolitan, pak byla ředitelkou komunikace společnosti Gender Studies - rovnost mužů a žen je jejím tématem současnosti. Dále působila jako úřednice na ministerstvech práce a školství. Do ČSSD vstoupila už v roce 1997, působila ale nanejvýš v komunální sféře. Do vysokých pater se dostala až po jmenování ministryní.

Moravskoslezský kraj

Lubomír Zaorálek (61) Česká strana sociálně demokratická Lubomír Zaorálek je místopředsedou ČSSD a ministrem zahraničí. Do strany vstoupil v roce 1994, na jejíž kandidátce se dostal o dva roky později do Poslanecké sněmovny, kde je nepřetržitě až dosud. Před vstupem do politiky pracoval jako dramaturg v Československé televizi. Podílel se tak například na seriálu Velké sedlo.

Ivo Vondrák (58) ANO 2011 Ivo Vondrák je profesorem v oboru inženýrské informatiky a v roce 2010 se stal rektorem Vysoké školy báňské v Ostravě. Do politiky vstoupil v roce 2016, kdy kandidoval jako nestraník za ANO v krajských volbách v Moravskoslezském kraji. Nejenže byl zvolen zastupitelem, ale stal se i hejtmanem. Po zvolení do funkce opustil post rektora.

Leo Luzar (52) Komunistická strana Čech a Moravy Leo Luzar se nejprve prosadil v komunálních patrech politiky. Již od roku 1994 je zastupitel městského obvodu Ostrava-Jih. Od roku 2002 byl také v ostravském zastupitelstvu, kde skončil až v roce 2014, kdy ve volbách neuspěl. Do vrcholné politiky se mu ale dlouhou dobu proniknout nepodařilo. Neúspěšně kandidoval v roce 2012 do Senátu a v letech 2006, 2010 a 2013 do sněmovny. Do ní se nakonec dostal až v roce 2014, kdy jako náhradník zaujal místo v poslanecké lavici po Kateřině Konečné, která se stala europoslankyní.

Herbert Pavera (59) TOP 09 Herbert Pavera se politice dlouhodobě věnuje ve svých rodných Bolaticích, kde je od roku 1990 zastupitel a od roku 1998 starostou. Hned pětkrát se pokoušel kandidovat do krajského zastupitelstva, pokaždé bez úspěchu. Nevyšlo mu to ani v roce 2016, kdy byl lídrem TOP 09 v Moravskoslezském kraji. Uspět se podařilo ale na republikové úrovni. A to v roce 2013, kdy ze čtvrtého místa kandidátky přeskočil lídra Pavola Lukšu, který se na rozdíl od něj do sněmovny nedostal. Do TOP 09 vstoupil v roce 2015.

Zbyněk Stanjura (53) Občanská demokratická strana Zbyněk Stanjura se začal politicky angažovat v Opavě, kde byl 16 let zastupitelem a polovinu času i primátorem. Do Poslanecké sněmovny se poprvé dostal v roce 2010. V roce 2013 se stal po Pavlu Dobešovi ministrem dopravy. Kvůli demisi premiéra Petra Nečase jím byl ale pouze necelý rok. V následujících předčasných volbách vedl kandidátku ODS v Moravskoslezském kraji.

Pavla Golasowská (53) Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová Pavla Golasowská působí v komunální politice od roku 2010, kdy vedla kandidátku lidovců v Třinci. Golasowská se sice ve volbách v roce 2013 neprobojovala do sněmovny, ale koncem roku 2014 se přece jen stala poslankyní, potom co Tomáš Podivínský rezignoval na poslanecký mandát, aby mohl být českým velvyslancem v Německu.

- Starostové a nezávislí Jméno kandidáta zatím nezveřejněno.

Lukáš Černohorský (32) Česká pirátská strana V letech 2014 až 2016 působil IT analytik Lukáš Černohorský jako předseda České pirátské strany. Vystudoval technickou univerzitu obor měřicí a řídicí technika a nyní pokračuje v doktorském studiu, a to v oboru technická kybernetika. Angažuje se jako tiskový mluvčí a člen petičního výboru, který se v Ostravě snaží prosadit zachování tří historických budov známých jako Ostravica-Textilia.

Lubomír Volný (44) Svoboda a přímá demokracie Lubomír Volný je středoškolský učitel a krajský zastupitel za SPD. Volný vystudoval pedagogickou fakultu a žije v Ostravě. V prosinci 2016 vystoupil proti možnému stěhování uprchlíků do bytů v havířovské městské části Šumbark.