"To mně se stala křivda." Příběhy lidí pronásledovaných v kauze číhošťského zázraku

Po knězově smrti se stal opat Tajovský jednou z ústředních obviněných postav nově konstruovaného politického procesu. Protože byl předtím ve Vatikánu, byl nařčen z toho, že odtamtud přivezl instrukce k podvodu s pohybem křížku, a tedy že to celé „šlo“ přes želivský klášter a vatikánskou nunciaturu v Praze a Josef Toufar jako poslušný sluha papežův to vše měl provést.

Želivský opat Vít Bohumil Tajovský patřil mezi blízké Toufarovy přátele již od středoškolských studií na havlíčkobrodském gymnáziu na přelomu 20. a 30. let 20. století. Později, v čase okupace, se intenzivně navštěvovali, neboť jejich farnosti spolu sousedily (Želiv / Zahrádka). A po válce nastala další kapitola jejich spolupráce. Sedmatřicetiletý opat Tajovský navštívil Josefa Toufara v Číhošti po pohybu křížku (se svými spolubratry a přáteli) dvakrát, 8. a 14. ledna 1950. Intenzivně zkoumali samotný křížek a nic podezřelého neobjevili. Poté doporučil Toufarovi, aby dal křížek profesionálně nafotit. Tehdy také nahlas uvažoval o tom, že by chtěl být členem církevní komise, která by měla záhadný pohyb křížku vyšetřit.

Ve druhé polovině padesátých let se Slavíček léčil v psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě, nebyl mu přiznán invalidní důchod a jako kněz byl umístěn do Havlíčkovy Borové, kde v roce 1981 zemřel.

Posléze byl Slavíček v dezolátním fyzickém a psychickém stavu převezen do vězeňské nemocnice na Pankráci a odtud do psychiatrické léčebny do Bohnic. Nakonec byl deportován do internačního tábora v Želivě, kde jej potkal jak citovaný František Štverák, tak František Halík, který v roce 1992 vzpomínal: „V roce 1951 byl dodán do internačního tábora Václav Slavíček v zuboženém stavu jako blázen. Jako dávného přítele ze studií mě vzal na vědomí a ponenáhlu přišel do současnosti a ke zdravému rozumu. Jen odlesk v očích při vzpomínce na minulost prozrazoval prožité hrůzy.“

Ve Valdicích byl vězněn i po Toufarově smrti, kde jej slyšel vězněný kněz František Štverák: „Dne 22. června 1950 ráno o čtvrté hodině jsem byl probuzen strašným řevem v mé blízkosti. Někoho zde bili a odváděli. Tento ubožák řval pode mnou v temnici skoro celý týden, modle se bolestný růženec. Slyšel jsem stráže, jak s ním rozmlouvají, jak ho bijí, protože tam rozbil pryčnu, která mu byla dána. Věděl jsem, že se jedná o šílence, ale nevěděl jsem, kdo by to mohl být. Jeho řev byl strašný a bral mi nervy. Potom utichl. Kdo byl ten nešťastný? Dnes to mohu říci, neboť jsem se s ním sešel v internačním lágru v Želivě – děkan Václav Slavíček.“

Jan ZmrhalBohoslovec jako spojka

Dne 3. února 1950 přibyl k zatčeným v „kauze Číhošť“ jednadvacetiletý student teologie Jan Zmrhal. Zatčen byl přímo na chodbě královéhradeckého teologického semináře a odvezen do Valdic. Pocházel z číhošťské farnosti, z obce Kynice, a patřil mezi Toufarovy blízké a nadšené spolupracovníky. Na velikonoční a vánoční svátky i o letních prázdninách svému faráři rád v pastoraci vypomáhal. Vystudoval Vyšší průmyslovou školu strojní v Kutné Hoře a teologický seminář v Hradci Králové začal studovat v roce 1947. Valdické výslechy později popsal takto: „Týden mi nedali ani vodu. To byla nejhorší trýzeň. Hlad se nechal vydržet, dřepy až do padnutí také, ale bez pití to bylo zlé. Byl jsem odhodlán pít vlastní moč. Bylo to 23. nebo 24. února, asi kolem poledne, kdy se na chodbě před temnicí ozýval pohyb více osob a křik u vedlejší cely - také asi temnice. Náhle jsem uslyšel hlasitý nářek až skřek, který ani lidskému hlasu nebyl podobný, jako když pomalu zabíjí nějaké zvíře. Později mi došlo, že to byl hlas Josefa Toufara.“

Fotografie: Archiv Miloše Doležala

V připravovaném procesu měl být obviněn z toho, že byl „agentem – spojkou“ mezi hradeckým biskupstvím a Číhoští. Po Toufarově ubití však tato jeho uměle vytvořená úloha ztratila pro Státní bezpečnost na významu. Když P. Toufar 25. února umírá a komunistickému aparátu se hroutí podoba připravovaného monstrprocesu, je Zmrhal odvezen z Valdic: „Jako kdyby najednou o mě ztratili zájem, vše polevilo. Asi za týden jsem byl se zavázanýma očima naložen ještě s dalšími do osobních aut a převážen. Tam jsem na lístku novin u záchodu uviděl adresu ,Státní donucovna Praha-Ruzyně‘ a tím si svůj pobyt ujasnil. Po dalším týdnu jsem byl vyzván k výslechu. O Číhošti už nepadlo ani slovo.“

Jenže ještě bezmála rok bude mladý student nezákonně vězněn bez soudního rozhodnutí. „Vězení jsem bral jako spoluúčast na utrpení Kristově a také jsem věděl, že mnoho lidí na mě myslí v modlitbě a že je to pro mne velká čest. Díky tomu jsem jedenáct měsíců samovazby zvládl. Až 20. prosince 1950 si mě pozvali dva soudruzi do kanceláře a sdělili mi, že jsem propuštěn. Ptal jsem se na Toufara a monsignora Buryška. Bylo mi řečeno, že jsou to darebáci a jsou zavřeni. Odvezli mě na vlak.“

Janu Zmrhalovi pak Státní bezpečnost nabízí „handl“ – za spolupráci a donášení může dál studovat bohosloví, nikoli v semináři v Hradci Králové, který byl mezitím zrušen, ale v Litoměřicích. Je sice vystrašený a deprimovaný, ale odmítá se takového podvodu účastnit a raději nastupuje do továrny v Ledči nad Sázavou. Vzápětí je za trest povolán k útvaru PTP do Ostravsko-karvinských dolů, kde pracuje až do roku 1954. A k tomu mu byl následně jako civilnímu brigádníkovi přidán jeden rok navíc. Jan Zmrhal zemřel v roce 2011 v Jihlavě.