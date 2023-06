Děti si ze školy často odnáší, že je potřeba mít samé jedničky, co nejméně koulí, a když je něco dobře, je to za tři. Škála od jedné do pěti však není jediná možnost. “Učitel i žáci by si měli určit společný cíl výuky a postupně hodnotit, jak se jim daří. Když se vyjádří jen známkou, dětem to nepomáhá,“ říká ředitelka Základní školy Řeznovice Karla Černá, která tak pracuje už 30 let.

Autor Natálie Poláková, Runa Koblihová