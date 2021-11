Nejprve se řešila výuka na dálku, školy a rodiče museli zajistit, aby se děti mohly do hodin připojovat z domova. Pak se začali žáci vracet do lavic, mluvilo se o pravidelném testování na koronavirus i povinném nošení respirátorů ve třídách. Teď přišla třetí fáze. Učení dětem komplikují karantény. Někde se do ní dostávají celé třídy, jinde jejich části nebo jednotlivci.

Autor Aktuálně.cz