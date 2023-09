Do servisu bez obav. Volkswagen Financial Services nabízí balíčky, které šetří čas.

Pravidelné i neplánované návštěvy servisu jsou pro nemálo řidičů stresující záležitostí. Ty ještě více umocňuje inflace a rostoucí ceny práce a náhradních dílů. Volkswagen Financial Services ale zná řešení.

Pokud patříte mezi ty, kdo při cestě do servisu počítají, na kolik je návštěva tentokrát asi vyjde, zpozorněte. Volkswagen Financial Services nabízí balíčky servisních služeb, které vám ušetří spoustu peněz i starostí.

Foto: Shutterstock

Pořizujete si vůz tzv. na operák? Pak je pro vás připravena velmi oblíbená služba Servis a údržba, zajišťující servisní služby spojené s provozem vozidla. „Smlouva se uzavírá na předem dohodnutou ujetou vzdálenost po dobu platnosti operativního leasingu. Klient s touto smlouvou jezdí do autorizovaného servisu a za služby pokryté smlouvou mechanikům nic neplatí. Hradí jen předem dohodnutou částku v rámci měsíčních splátek operativního leasingu,“ popisuje vedoucí úseku produktu a marketingu VWFS Jana Hrušková.

Volkswagen Financial Services myslí i na ty, kteří vozy nefinancují přes operativní leasing, ale skrze jiné formy financování. Pro ty je připravena služba Škoda Předplacený servis, která se pořizuje na dobu 5 let s volbou ze tří variant nájezdu 60 000, 100 000 nebo 150 000 km. Výhodou tohoto balíčku je skutečnost, že je vázaný na VIN automobilu, takže v případě prodeje vozu v době trvání smlouvy je přenositelný na nového majitele. Balíček kryje náklady na servisní prohlídky, výměny oleje a filtrů a podle zvolené varianty též výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení.

Pro ty, kdo při pořizování vozu nevyužili žádné finanční služby Volkswagen Financial Services, je určena služba Servisní prohlídka. V jejím rámci si mohou zákazníci předplatit pro svůj nový nebo ojetý vůz až tři servisní prohlídky předem a současně rozložit jejich úhradu do splátek bez navýšení. „Zákazníci tím získají jistotu vysoké kvality servisu předepsaného výrobcem vozu za předem sjednanou cenu až na několik let dopředu. Vyhnou se tak riziku zvýšení cen servisu i náhradních dílů. Třešničkou na dortu pro majitele pravidelně servisovaných vozů je pak záruka mobility, s níž se nemusejí obávat ani nepředvídatelných událostí na cestách,“ uvádí Jana Hrušková.

Zákazník si může předplatit hned několik servisních prohlídek, nebo si tuto službu objednává postupně pro každou prohlídku zvlášť. Jednu prohlídku lze přitom vyčerpat v období dvou let. Pokud si například zákazník předem objedná dvě Servisní prohlídky bez omezení ujetých kilometrů pro model Volkswagen Polo, může se rozhodnout, zda celkovou cenu 9 500 Kč uhradí jednorázově, nebo si ji rozloží do měsíčních splátek bez navýšení. V obou případech zná cenu za pravidelný servis dopředu a nemusí se obávat nečekaných výdajů na údržbu svého vozu.