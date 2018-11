Do Česka míří nová služba refinancování hypoték. Je plně online s úrokem jen 2,55 %

Pražský company builder CreativeDock spouští novou hypoteční službu, která umožní klientům snadno a rychle refinancovat hypotéku online. Vše zvládnete do půl hoďky s nejvýhodnější úrokovou mírou na trhu 2,55 %. A nemusíte udělat ani krok.

Pokud zvažujete refinancovat svou hypotéku, věřte, že cesta k cíli se zkrátila na úplné minimum. Nepotřebujete k tomu poradce, odhadce ani moře času. Stačí vám na to 30 minut. Navíc rozdíl od současných nabídek konkurence, kde bývá online jen odeslání samotné žádosti, zvládnete celý proces online a zdarma, a to včetně automatizovaného schválení vaší žádosti. Systém poté vygeneruje smlouvu, na jejíž podepsání máte 30 dní, což je doba, po kterou máte garantovanou nabídnutou úrokovou míru.

Jednoduchý proces

Plně automatický a online proces refinancování funguje úspěšně už několik let v USA i v Evropě. Jeho výhoda spočívá především v nenáročnosti a pohodlí, které tím nabízí. Vše začíná předběžnou kalkulací výše vašeho úvěru a končí vygenerováním návrhu smlouvy, kterou můžete uzavřít až 24 měsíců před koncem aktuálního fixačního období.

Služba také obsahuje speciální funkci algoritmické kalkulace hodnoty nemovitosti. Zní to složitě, ale funguje to jednoduše a hlavně rychle. Odhad je respektován bankami, což výrazně zkracuje celý proces z několika týdnů až na jednu minutu. Poté vyplníte informace o příjmu, nemovitosti a existujícím úvěru a odešlete žádost o schválení. Pokud je vše v pořádku, doba schvalování netrvá déle než několik minut. Konečnou fází je zaslání návrhu smlouvy, kterou můžete podepsat online nebo na pobočce.

Nejlevnější na trhu

Služba online refinancování hypoték je zároveň tou nejlevnější na trhu. A jak je to možné? Celý proces klasického refinancování hypotéky projde zpravidla rukama několika lidí. Díky tomu, že hypoteční trh je poměrně komplikovaný a nabídky bank se obtížně srovnávají, volí většina z nás služby finančního poradce, který doporučí ideální produkt a vyběhá za nás vše potřebné. K tomu připočtěme služby odhadce nemovitostí, který je - stejně jako finanční poradce - placen bankou. Takže vy sice neplatíte nic, ale investice banky se odrazí na podmínkách, které svým klientům předkládá.

Úrok jen 2,55 %

Eliminace nákladů za odhadce i finančního poradce, společně se snížením administrativní zátěže bance, se v tomto případě odráží do nižší úrokové míry pro klienty. A ta je v případě této služby 2,55 %. Podle ekonomů z České národní banky úrokové míry rostou a růst budou. Naposledy rostly sazby tak rychlým tempem v roce 2007. Pro všechny, kteří mají hypotéku, je tak nejvyšší čas refinancovat, a to na pokud možno na delší období, ideálně na 5 či 7 let. Další výhodou je, že proces refinancování a nahrávání dokumentů můžete kdykoliv uložit a následně se k němu v budoucnu vrátit. Vše je navíc šifrováno a zabezpečeno na úrovni bezpečnosti bankovních systémů.

Více informací o službě naleznete na www.RefinancujOnline.cz