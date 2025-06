Nejrychlejší cesty k Baltu. Tudy se k němu dostanete za pár korun

Leba, Sopoty, Svinoústí, Kolobřeh... Názvy, které byly většině Čechů ještě donedávna neznámé, v horším případě terčem opovržení, dnes u statisíců lidí vyvolávají představu krásné a dostupné letní dovolené u moře. Může za to zejména mohutné zlepšení infrastruktury v Polsku, ale i zdražení, přeplněnost a stále častější horka v letoviscích na Jadranu.

Podle údajů Polské turistické organizace (POT) si vloni zvolilo Polsko jako cíl své dovolené 410 tisíc Čechů. To je o 145 procent více než v posledním předcovidovém roce 2019 a téměř dvojnásobek oproti roku 2022. Vše nasvědčuje tomu, že toto číslo bude růst i v následujících letech. V letošním prvním čtvrtletí polští statistici zaznamenali 17procentní nárůst počtu českých turistů oproti stejnému období loňského roku.

Komfortní, krátká a levná nuda

Není divu. Z Prahy se dnes dá dojet k Baltskému moři i za méně než 5,5 hodiny, do nejoblíbenějších letovisek na západním pobřeží i s rezervou za 6,5 hodiny. Není už přitom nutné spoléhat jen na německé dálnice. Polské autostrády S3 a A1 v současnosti začínají už na hranicích a vedou bez přerušení až na pobřeží. V porovnání s cestou na jih, kde je nutné kupovat dálniční známky, mýtné za tunely, občas sjet z dálnice a ještě se připravit na možnost kontrol na hranicích, může být jízda na sever skoro až nudná.

Cesty z Prahy

Z historických důvodů jsou v Polsku zpoplatněny jen tři dálnice (A1, A2 a A4), a to ještě zdaleka ne celé. Na některých dříve placených úsecích (jako na A2 z Konina do Lodže nebo na A4 mezi Vratislaví a Hlivicemi) se navíc mýto přestalo vybírat a vláda plánuje, že v roce 2027 přejdou do bezplatného režimu i další úseky. Českých – tedy spíše moravských – řidičů směřujících k moři se tak týká jen mýto na dálnici A1 v úseku mezi Toruní a Trojměstím ve výši 30 zlotých (přibližně 175 korun).

Vzhledem k tomu, že německý plán na zavedení dálniční známky před šesti lety ztroskotal, představují další náklady na cestu autem k Baltu (pomineme-li amortizaci apod.) už pouze pohonné hmoty. A ty jsou v Česku nejlevnější za poslední čtyři roky. V Polsku je benzin nepatrně levnější, nafta nepatrně dražší. V praxi víc záleží na tom, zdali se jedná o čerpací stanici na dálnici, nebo na vedlejší silnici. Kdo chce ušetřit, měl by se vyhnout tankování v Německu, zvláště s benzinovým vozem. Litr Naturalu 95 se u našeho západního souseda prodává v průměru za více než 43 korun.

Ceny benzinu a nafty v Evropě

0 % 100 %

Exotičtější Balt

Baltské pobřeží ovšem není jen Polsko. Ztracenou oblibu rychle nabývá za socialismu oblíbená Rujána. Lidé, kterým se už i polský Balt omrzel, pak objevují pláže ve vzdálenějších pobaltských zemích. Mezi nejpopulárnější patří Palanga v Litvě, Jūrmala v Lotyšsku a Pärnu v Estonsku. I v těchto končinách teplota nepříliš slaného moře v létě přesahuje 20 stupňů Celsia.

Do přehledu jsme z této trojice zařadili pouze lotyšskou Jūrmalu, která coby prominentní lázeňské letovisko zažila největší slávu v dobách Sovětského svazu. Estonsko je totiž při cestování autem přece jenom už příliš daleko a při cestách k litevskému pobřeží je zase nutné zdlouhavě objíždět Kaliningradskou oblast patřící Rusku.

Také Jūrmala obnovuje svůj někdejší lesk, což se projevuje v houstnoucím proudu turistů. Místní radnice proto vloni zavedla poplatek za vjezd vozů se spalovacími motory ve výši tří eur za den nebo deseti eur za týden. Poplatek lze uhradit online, v mobilní aplikaci nebo u vstupních automatů na hlavních vjezdech do města, v každém případě pouze bezhotovostně. V pobaltských státech jsou jinak všechny dálnice i silnice pro osobní automobily zdarma.

Kde hrozí kolony

Kde tedy číhají ona úskalí zmíněná v úvodu článku? Z velké části na samém začátku cesty, v domovině. Na dálnici D8 se opravují tunely Panenská a Libouchec. U Chabařovic na 73. kilometru probíhá výstavba protihlukových stěn.

Na dálnici D1 na 24. kilometru ve směru na Brno pokračuje rozsáhlá rekonstrukce mostu Šmejkalka, který je nejstarším dálničním mostem v Česku. Další omezení vyvolané pracemi na silnici řidiče čeká na 112. a 340. kilometru. I přes nedávné rozšíření na tři jízdní pruhy v každém směru hrozí kolony i při průjezdu Brnem.

Díky protažení polské S3 až na české hranice a prodloužení české D11 do Jaroměře se dnes častěji než dříve při cestách k Baltu nabízí trasa přes Trutnov. Pro řidiče z Brna to ovšem znamená jízdu přes Svitavy po přetížených silnicích I/43 a I/35. Pomalu se sunoucí kolony, které se nedají rozumně objet, vznikají ve špičkách pracovních dnů také mezi pěticí kruhových objezdů v Trutnově.

Cesty z Brna

Za hranicemi hrozí zdržení nejčastěji na obchvatu Berlína. Berlínský dálniční okruh A10 patří mezi nejvytíženější v Německu, v roce 2023 vykázal největší počet „prostátých“ hodin na kilometr. Během letních víkendů může zdržení dosáhnout 30 až 60 minut. Menší kolony mohou ve špičkách vznikat také u mýtných bran na polské dálnici A1. A s hustým provozem je potřeba počítat také přímo v populárních letoviscích.

Zrada v podání Google Maps

Zbytečné minuty za volantem mohou paradoxně zapříčinit i navigační aplikace. Ředitelství silnic a dálnic ve Štětíně vydalo ve středu varování před Mapami Googlu, které nesprávně zobrazují silnici DK3 v úseku mezi Troszynem a Svinoústím jako zcela uzavřenou. Nic netušící turisty pak posílají dlouhou oklikou přes Německo. Na silnici sice probíhá přestavba na čtyřproudou komunikaci, ale provoz je zachován, a to v obou směrech. Spoléhání se na Mapy Googlu tak prodlouží cestovní dobu z Brna do Svinoústí přibližně o 50 minut. I proto datová redakce Aktuálně.cz hledá optimální trasy s využitím dvou dalších portálů – Tolls.eu a ViaMichelin.com. Ty navíc ve výpočtu kromě času a délky cesty zohledňují i její náklady.

Z Prahy až k moři vleže

Kdo se chce řízení během dovolené vyhnout úplně, může využít nových vlaků Baltic Express, které čtyřikrát denně spojují Prahu a Pardubice s polskou Gdyní. Trasu dlouhou přes 800 kilometrů zdolají za devět hodin. Noční spoj je o něco pomalejší, ale kromě míst k sezení nabízí i lůžka. Ceny jednosměrných jízdenek začínají na 800 korunách, běžně se pohybují v rozmezí 1200 až 1800 korun. Jízda na lůžku se dá pořídit za necelých 2200 korun, je však třeba ji rezervovat včas, neboť především víkendové spoje bývají vyprodané.