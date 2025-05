Češi mohou na hokejovém žebříčku přeskočit Kanadu. Proti Rusům ale nemají šanci

Pokud se českým hokejistům na letošním světovém šampionátu podaří zopakovat loňský triumf, udrží se mezi špičkou žebříčku Mezinárodní hokejové federace IIHF. Pokud zároveň na turnaji skončí Kanaďané s bronzem nebo bez medaile, domácí reprezentace se na žebříčku vyšvihne na druhé místo. Takový scénář by ale nahrál Rusku.

Před začátkem letošního mistrovství světa byla česká hokejová reprezentace na žebříčku IIHF na čtvrté pozici. Mezi nejlepší čtyři týmy se dostala po dvanácti letech díky zlaté medaili z loňského šampionátu konaného v Praze. Nyní, po skončení základních skupin ve švédském Stockholmu a dánském Herningu, patří Čechům dokonce průběžné třetí místo. Už o víkendu bude jasné, jestli si skvělou pozici udrží, nebo dokonce vylepší.

Na první Kanadu Češi v žebříčku ztrácejí pouhých 55 bodů. Aby ji předběhli, musejí se na probíhajícím turnaji umístit alespoň o dvě pozice výše. Protože však javorové listy čeká ve čtvrtfinále Dánsko, pro které je úspěch samotný postup ze skupiny, Češi by pravděpodobně museli celý šampionát vyhrát. Jenže ani takový ideální vývoj by Česku nezajistil první pozici na žebříčku IIHF. Tu by místo Kanady získalo vyloučené nehrající Rusko. Napořád.

Naivně zrecyklované pravidlo

Za tuto absurditu může pandemie covidu-19 a jedno nedomyšlené rozhodnutí světové hokejové federace. V roce 2020 se kvůli vrcholící první vlně pandemie koronaviru šampionát nehrál. IIHF proto stanovila náhradní způsob přidělování bodů do světového žebříčku, a to na základě jejich aktuálního pořadí. Jednotlivé národní reprezentace tedy obdržely tolik bodů, jako by se mistrovství hrálo a ony na něm skončily na stejném místě jako na žebříčku.

Na jeden rok a pro všechny to bylo vhodné řešení. Funkcionáři IIHF ho ovšem použili znovu o dva roky později, když ze šampionátu vyloučili Rusko a Bělorusko kvůli invazi na Ukrajinu. Důvodem bylo stejně jako za covidu-19, aby oba týmy nemusely poté, co se do soutěže vrátí, znovu bojovat o své místo mezi elitou, jako muselo například Slovensko po rozdělení federace.

Jenže válka na Ukrajině dosud neskončila. Rusko a Bělorusko tak už počtvrté bezpracně získají stovky bodů do žebříčku IIHF. Rusko bylo v roce 2022 na třetím místě. Díky dvojímu přídělu bodů za třetí místo se už vloni posunulo na stříbrnou pozici. A letos mu bude stačit zaváhání Kanady k tomu, aby ji v čele žebříčku vystřídalo. Pokud k tomu nedojde tento víkend, stane se tak v blízké budoucnosti. Matematika je neúprosná - tým, který končí na všech šampionátech druhý, bude dříve či později na světovém žebříčku první. A na první pozici zůstane tak dlouho, dokud IIHF nedomyšlené pravidlo nezmění, nebo dokud se ruští hokejisté nevrátí na šampionáty a nespadnou na žebříčku sami vlastní hrou.

Jak se počítají body v žebříčku IIHF

Za zlatou medaili na mistrovství světa obdrží vítězná reprezentace 1600 bodů do žebříčku IIHF. Za stříbro je 1560 bodů, za bronz 1520 bodů. Na dalších místech už jsou bodové rozestupy poloviční, tedy 20 bodů. Za postup do čtvrtfinále, díky kterému mohou hokejisté skončit nejhůře osmí, je proto 1400 bodů. Pokud budou postupovat dál, získají další body, maximálně 200 (pokud celý turnaj vyhrají)."

Poslední šampionát má v žebříčku váhu 100 procent, každým dalším rokem se tato váha snižuje o 25 procent. Nejstaršími turnaji, které mají vliv na aktuální umístění týmu na žebříčku, je mistrovství světa a olympiáda konané v roce 2022 s váhou 25 procent. Měnící se váha let, kdy se koná olympiáda, pak má za následek, že se mění i celkový počet bodů. Proto si letos některé reprezentace udrží svou pozici v žebříčku, ačkoli bodově klesnou.