Češi útočí na světový triumf. Populární středověká řežba byla nominována mezi elitu

Nominace na Hru roku představily šest titulů, které letos určovaly podobu herního průmyslu. Mezi nimi figuruje i Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios, které navazuje na úspěch prvního dílu z roku 2018. Hra si získala pozornost díky důrazu na historickou přesnost, realistické pojetí středověku a vtahující příběh. Kritici i hráči oceňují, že se vývojářům podařilo spojit autenticitu s moderním designem a vytvořit tak unikátní kombinaci simulace a zábavy.
Pusťte si nejnovější epizody Krotitelů bossů i jako podcast:
Druhý díl série se neuchází pouze o titul Hra roku - nominován je také v kategoriích nejlepší RPG a nejlepší příběh. Velký ohlas vyvolalo i technické a umělecké zpracování. Soundtrack vznikl ve spolupráci s vlastním symfonickým orchestrem a díky výraznému hudebnímu stylu patří k nejchválenějším prvkům celé hry. Kingdom Come se navíc stalo významným kulturním exportem; už první díl měl měřitelný vliv na turistický ruch v regionech, kde se příběh odehrává. Druhý díl turistický zájem o lokace ze hry jen umocnil.
Konkurence je však silná. O hlavní cenu bojují také projekty jako Clair Obscur: Expedition 33 nebo Hades II. První jmenovaný je dokonce už teď zapsán do historie díky nejvíce nominacím, které kdy jeden jediný titul posbíral. Přesto už samotná účast českého titulu ve finální nominaci představuje zásadní úspěch, který potvrzuje rostoucí kvalitu tuzemské tvorby. Kingdom Come: Deliverance 2 ukazuje, že české hry dokážou obstát mezi světovou špičkou a pravidelně ji doplňovat o výrazné, mezinárodně úspěšné tituly.