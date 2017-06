Zemřel rakouský exministr zahraničí Mock, který v roce 1989 stříhal s Dienstbierem dráty na hranici

AKTUALIZOVÁNO před 25 minutami

Ve věku 82 let ve čtvrtek zemřel někdejší rakouský ministr zahraničí a vicekancléř Alois Mock. Informovala o tom agentura APA. Mock dlouhodobě trpěl nervovou chorobou. V prosinci 1989 spolu s tehdejším československým ministrem zahraničí Jiřím Dienstbierem symbolicky přestřihli ostnaté dráty na společné státní hranici. O několik měsíců dříve v červnu 1989 Mock stříhal dráty železné opony i na hranicích s Maďarskem. Nynější rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurz označil Mockovo úmrtí za obrovskou ztrátu nejen pro Rakousko, ale i pro Evropu. Stál totiž v čele rakouského úsilí o vstup do Evropské unie. Rakouský prezident Van der Bellen jej označil za "otce vstupu do EU a velkého Evropana".

Pokračujte dál