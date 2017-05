Země, kde je dvacetkrát víc dobytka než lidí. Češi v Mongolsku pomáhají vyrábět z ovčí vlny izolaci

před 16 hodinami

V třímilionovém Mongolsku chovají 50 až 60 milionů kusů velkých hospodářských zvířat - koz, ovcí, krav nebo koní. V zemi ale nejsou závody na zpracování masa a chybí i veterinární kontrola. Ovčí vlna se navíc často vyhazuje, protože pro ni není využití. To se pokusila změnit česká nezisková organizace Člověk v tísni, která pomohla rozjet zpracovávání ovčí vlny na zateplování domů.

Darchan (od našeho zpravodaje) - Kdekoliv se v Mongolsku dostanete mimo město, narazíte na domácí zvířata. Toulají se po krajině a občas brzdí dopravu na silnicích.

Tato asijská země má okolo tří milionů obyvatel a přibližně 50 až 60 milionů kusů velkých hospodářských zvířat: koz, ovcí, krav a koní.

Mongolsko by se tak mohlo stát velkým vývozcem masa, vlny a kůží. Vše je navíc v "bio kvalitě", tedy s minimem použité chemie a veterinárních přípravků.

Ve skutečnosti ale v Mongolsku nejsou závody na zpracování masa a chybí veterinární kontrola. Dokonce i ovčí vlna se často vyhazuje, protože pro ni není využití, vyjmenovává ekonomka Lakshmi Boojoo z think-tanku Economic Policy and Competitiveness Research.

Změnit se to pokusila česká nezisková organizace Člověk v tísni, když pomáhala rozjet využití ovčí vlny jako izolace na zateplování domů a úřadů.

"Začalo to dělat šest zdejších firem, kterým jsme pomohli," říká Quentin Moreau, vedoucí kanceláře Člověka v tísni v Mongolsku.

Zateplily se tak například školky nebo domy pro chudé, kteří by si jinak izolaci svého příbytku nemohli dovolit. A to teploty v zimě v mongolském hlavním městě Ulánbátaru klesají k minus 20 stupňům Celsia.

Vlnu nahrazuje polystyren

"Tady vlnu postupně čistíme a pak z ní děláme izolaci," ukazuje v rozlehlé hale na několik desítek metrů dlouhou linku na zpracování vlny pan Ganbold, ředitel jedné z továren, které podpořil Člověk v tísni.

Vlna, která se dříve vyhazovala, se tady zpracuje a pastevci pak dostanou zaplaceno. Ročně podnikem projde 2600 tun vlny.

Ganboldova firma, která podniká pod značkou Čingiz Wool, leží na okraji průmyslového města Darchan, asi půl dne cesty z Ulánbátaru. Sídlo má v bývalé továrně, ze které však využívá jen část.

Nově se potýká s koncem éry levné vlny. Izolaci vyrobené z tohoto přírodního materiálu navíc konkurují levnější izolace z polystyrenu.

Lidé často nechápou, že slabé polystyrenové desky neizolují tak dobře jako ovčí vlna, stěžuje si Ganbold. "Doufám, že v roce 2017 se to zlepší," dodává.

Velké naděje vkládá taky do vývozu do Japonska. Vyvíjí nyní izolaci složenou i z umělých vláken, která by ji po zabalení umožnila znovu rozvinout. Do Japonska, kde je o ni zájem, by se tak mohla vyvážet pevně slisovaná.

Když přijde dzud, zvířata umírají

Evropská unie financovala celý tento projekt necelým milionem eur a Člověk v tísni v něm nadále pokračuje. Nyní propaguje použití přírodní izolace i mezi stavaři a architekty.

K tomu v Mongolsku pomáhá i v případech, kdy ho zasáhne extrémní mráz zvaný dzud. Ten Mongolsko postihl dva roky po sobě, naposledy minulou zimu. Během dzudu se zvířata často nedostanou ke krmivu, a tak umírají - nebo rovnou umrznou na pastvě.

Organizace proto lidem pomáhá jak finančně, tak šířit rady zkušených pastevců.

Cesta byla podpořena z projektu Media4Development financovaného Evropskou unií.