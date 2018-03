Za 15 let zmizely porosty velké jako Tatry. Podívejte se, jak si Slováci ve velkém plundrují lesy

Srovnávací ortomapy ukazují proměnu slovenských lesů za posledních 15 let. Denník N k nim dohledal i staré snímky z roku 1949. Srovnání až na výjimky ukazuje nebezpečný trend. Slovensko o své lesy pod záminkou nutných likvidací po vichřicích nebo sporných zásahů proti kůrovci masivně přichází.

Vybrané lokality na Slovensku v roce 1949 a dnes

načítám grafiku

načítám grafiku

načítám grafiku

Podle detailních čísel společnosti Global Forest Watch přišlo Slovensko za 13 let (2001–2014) o 700 km čtverečních lesa. To je dvojnásobek rozlohy Bratislavy a plocha velká jako Tatry. K tomuto číslu dospěli ekologové poté, co od celkového objemu vykáceného lesa za uvedené období (1240 kilometrů čtverečních lesa) odpočítali 530 kilometrů čtverečních nově vysázených stromů.

Masivní kácení dokazují i další mezinárodní statistiky. Podle OECD se na Slovensku těžilo v letech 2008–2012 ze zemí vyspělého světa nejvíc dřeva na kilometr čtvereční lesů hned po pobaltském Lotyšsku. „Slovensko těží víc dřeva, intenzivněji a s nižší přidanou hodnotou než ostatní země OECD a V4. Více než polovinu těžby tvoří její záchranná podoba, která od roku 2000 každým rokem stoupá,“ uvádí zpráva OECD.

Slovenští lesníci považují některé z těchto statistik za nadhodnocené. A upozorňují také na velké přírodní kalamity z let 2004 a 2014, po kterých bylo nutné velký počet popadaných stromů vytěžit.

Ekologové citovaní Denníkem N ale upozorňují, že pod záminkou nutné těžby a boje s kůrovcem se nakonec na řadě míst vytvářejí obrovské holiny, kde se novým stromům nedaří. Dodávají, že jiné vyspělé státy zápasí s rozsáhlými kalamitami i s kůrovcem daleko úspěšněji.