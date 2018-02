Vydat zadrženého vůdce syrských Kurdů Turkům? To je dilema na sebevraždu, tvrdí exrozvědčík Randák

před 6 hodinami

"Pokud by to bylo na mně, zatčeného Kurda Sáliha Muslima bych do Turecka nevydával," říká v rozhovoru s Aktuálně.cz bývalý šéf české zahraniční rozvědky Karel Randák. "Strategické zájmy státu mají vyšší váhu," tvrdí Randák.

Aktuálně.cz: Česká policie o víkendu zadržela jednoho z vůdců syrských Kurdů Sáliha Muslima. Připomínám, že syrští Kurdové jsou spojenci Západu v boji proti Islámskému státu. Jenomže Turecko, kde Sálihu Muslimovi hrozí doživotní vězení, teď požaduje jeho vydání. Jak byste to řešil?

Karel Randák: Pokud byl Interpolem vydán na Sáliha Muslima mezinárodní zatykač, je jeho nerespektování ze strany kteréhokoliv státu velmi problematické. Česká policie tedy jednala přesně tak, jak musela a měla jednat, a nejde jí v tom nic vyčíst. Konala svou povinnost. V opačném případě něco nefunguje.

Zcela jiná věc ale je, zda Česko vydá Sáliha Muslima Turecku, o čemž rozhoduje ministr spravedlnosti. Je to stejné jako s ruským hackerem Jevgenijem Nikulinem anebo Libanoncem Alím Fajádem. Je teď na ministru Robertu Pelikánovi, aby rozhodl, zda Sáliha Muslima vydáme, či naopak nevydáme do Turecka, kde ho zřejmě zavřou na doživotí, stejně jako Abdullaha Öcalana (vůdce a bývalý předseda PKK - Kurdské strany pracujících - pozn. red.). Teprve pak se bavme o tom, zda Česko jedná či nejedná správně.

V každém případě se ale ptejte, proč během přednášek policie nezatkla Sáliha Muslima například ve Švýcarsku či Belgii.

Dobře, ale já se teď ptám vás: Sálih Muslim jezdí už dlouho po Evropě, přednáší a v žádném státě ho dosud - nehledě na mezinárodní zatykač - policie nezadržela. Narazil až v Česku. Jaké máte vy vysvětlení?

O tom, proč jezdil zcela volně po Evropě, mohu jen spekulovat. Sálih Muslim zkrátka cestoval a basta. Nic nevíme ani o zárukách (pokud nějaké byly), které mu dali Belgičané, Švýcaři anebo ostatní státy.

Možná při cestách po Evropě riskoval proto, že chtěl propagovat kurdskou věc. Možná si chtěl vydělat, protože podobné přednášky jsou slušně honorované. Těžko říct. Na tohle vám nikdo, kromě Sáliha Muslima, nedá rozumnou odpověď.

A proč byl zatčen až v Česku? Někdo tu o tom zkrátka rozhodl. Možná si od toho ten někdo slibuje nějakou výměnu. A pak se ptejme, čí to bylo rozhodnutí a zda bylo správné. Zatím o tom můžeme jen spekulovat. Možná Sáliha Muslima ve Švýcarsku nezatkli jednoduše proto, že v Turecku za mřížemi žádný Švýcar nesedí.

Nemusí jít o žádnou vysokou hru, jak se možná domníváte. Nejjednodušší vysvětlení bývá zpravidla pravdivé: je tu mezinárodní zatykač a česká policie jednala. Tečka.

Jak se stavíte k dilematu vydat, nebo nevydat Sáliha Muslima do Turecka?

Pokud by to bylo na mně, tak bych ho nevydával. Jakkoliv bych byl zcela jistě vystaven výčitkám (a rozuměl bych jim) blízkých Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, které turecký soud poslal na mnoho let za mříže a Česko usiluje o jejich vydání.

Jde o nesmírně těžké rozhodování. Pokud totiž Turci řeknou - a na tuhle strunu budou určitě hrát - "vydejte nám Sáliha Muslima a my vám pustíme Všelichovou s Farkasem", opravdu bych nechtěl být na místě Roberta Pelikána. To aby se šel člověk rovnou oběsit, když vám rodiče těch dvou v Turecku vězněných Čechů řeknou: Vy můžete za to, že naše děti budou sedět šest let v tureckých žalářích.

Jde o velmi podobnou situaci, kdy se ministr obrany rozhoduje, zda sestřelit letoun s desítkami lidí na palubě, jehož kokpit obsadili teroristé a směřují s ním na město.

Zeptám se poněkud drsně: co je tedy v tomto ohledu vyšším zájmem Česka? Nevydání Kurda Sáliha Muslima Turecku, anebo jeho výměna za Všelichovou s Farkasem?

Jak říkám - nevydání Sáliha Muslima. Kurdové jsou v boji proti islamistům našimi významnými spojenci, kterým ostatně pomáháme i dodávkami výzbroje. Tento argument má z mého hlediska vyšší a, řekl bych, i strategickou váhu. Ale opět: takové rozhodování je z humanitárního hlediska vůči Všelichové a Farkasovi velmi, velmi těžké.

Odhlížím teď od toho, že Všelichová s Farkasem přes všechna varování českých úřadů provokovali Turky svými prazvláštními a naivními misemi ke Kurdům tak dlouho, až je Turci zatkli. Jim se zkrátka tohle dobrodružství zalíbilo, psalo se o nich… A nějaká jejich pomoc Kurdům byly jen plané řeči.

Jde ale občany tohoto státu a ten je povinen dělat možné i nemožné, aby je z tureckého vězení dostal. Stejně jako Češku zatčenou v Pákistánu s jedenácti kilogramy heroinu v kufru. Turci nejsou navíc…

Dokončete to.

… demokratickým státem. Jakkoliv jsou členy NATO. Turecká vězení, zvláště pro Kurdy, nejsou něčím, co by chtěl kdokoliv zakusit.

Jsou na místě obavy bezpečnostních expertů, že Kurdové, kteří jsou zatčením Sáliha Muslima v Česku mimořádně rozhořčeni, mohou jeho zadržení, natož vydání Turecku, pomstít?

Od Kurdů nám nic nehrozí. A věřte, že vím, co říkám. Kurdové jsou velmi přátelským národem, nejsou národem teroristů. Pokud bych byl ve službě a někdo se mě snažil přesvědčit, že nám kvůli zatčení Sáliha Muslima hrozí teroristický útok, tak mu řeknu, že je to nesmysl.

O Kurdech jako o teroristech mluví jen Turci a ještě tak vládnoucí syrská strana, protože se jí to hodí do krámu.

Kurdská strana pracujících (PKK) ale stojí za ozbrojenými útoky v Turecku.

Tak tomu je ale vždy, když vztahy dvou národů jsou už vyloženě za hranou a na mstu se odpovídá mstou ze zoufalství. Čímž ty útoky ani v nejmenším neomlouvám.

Ještě k legitimitě zadržení Sáliha Muslima. Některé zdroje z bezpečnostní komunity tvrdí, že měl v Česku při svých přednáškách zaručenu bezpečnost. Je tedy v pořádku, že byl zatčen?

Záleží na tom, kdo mu bezpečnost zaručil či sliboval. Pořadatel přednášek? Anebo ho někdo mezi čtyřma očima ujistil, že mu zde nic nehrozí? To nemá žádnou váhu.

Nedovedu si představit, že by mu ten slib dalo české ministerstvo zahraničí. Pokud ale nehledě na mezinárodní zatykač Sáliha Muslima někdo z ministerstva ujistil, že mu v Česku zatčení nehrozí, je to samozřejmě průšvih.

Před léty jsem trochu asistoval při návštěvě Elieho Wiesela (židovský filozof, dramatik a esejista, laureát Nobelovy ceny - pozn. red.) na pražské konferenci Forum 2000. Teroristé tehdy zaútočili v Evropě na několik židovských cílů, takže Elie Wiesel odmítl přijet. Oldřich Černý mu ale jako organizátor Fora 2000 slíbil ochranku. Bezpečí mu ovšem nesliboval jménem státní organizace. Kdyby se Eliemu Wieselovi tehdy něco stalo, šlo by sice o velký průšvih, ale nemohl by za něj český stát.

Podobná situace možná nastala teď i v případě Sáliha Muslima. Kdosi mu mohl slíbit, že mu v Česku nic nehrozí, a policie ho zatkla.

