Ve Washingtonu vypukla válka o elektrické koloběžky. Bude jich méně a musí zpomalit

před 7 hodinami

Urostlý černošský policista se rozkročí uprostřed chodníku tak, že ani z jedné strany by myš neproklouzla. Levou rukou rázně ukáže gesto, kterým vyzývá jezdce na koloběžce k zastavení. A kdyby to snad nebylo jasné, doprovodí to povelem: "Stůj, chlape, hned!" Zní o to výhružněji, protože má pravačku nedaleko místa, kde mu za opaskem visí pouzdro s pistolí.

Washington (od našeho zpravodaje) - Střílet se ale naštěstí nebude. Mladík na elektrické koloběžce poslušně zastaví tak rychle, až ho to hodí do smyku a batohem narazí do výkladní skříně na kraji chodníku. "Co jsem udělal špatně?" ptá se. V Americe se policistům nevyplatí odporovat, a tak jeho tón není útočný, jen hodně překvapený. "Jste na chodníku, chlape," odpoví přísně policista. Jenže jezdci to evidentně nijak nepomáhá. "Tady v DC se přece může, nebo ne?" ptá se mladík a používá při tom zkratku, která je u obyvatel Washingtonu běžná pro označení hlavního města USA. "V DC ano, ale ne v centru. V centru po chodníku jezdit nesmíte," vysvětluje policista a mladík poslušně přikyvuje. "Dobře, omlouvám se," říká a odchází s koloběžkou na kraj chodníku, aby dál pokračoval po silnici. Pak ho ovšem napadne ještě jedna podstatná otázka: "A co všechno je centrum?" Tím policistu zaskočil. "No, asi se podívejte na webovou stránku města," odpoví trochu nejistě. Už není široce rozkročen, a zatímco se koloběžkář přiřadí k proudu aut na vozovce a odjíždí, strážník začne rejdit prstem po displeji mobilu. Možná si chce sám ověřit, v jakých místech Washingtonu mohou elektrické koloběžky na chodník. V každém případě je ale názorným příkladem, že i v hlavním městě USA musejí úřady řešit nové problémy. Podobně jako v Praze poté, co se před několika měsíci rozšířilo používání sdílených elektrických koloběžek. Nerespektují pravidla? Ve Washingtonu, kde se první koloběžky objevily letos na jaře, je nyní provozují už čtyři společnosti a přinejmenším jedna přibude na začátku příštího roku. Nečekali jsme, že budou lidé na koloběžkách jezdit po chodníku, říká manažer Lime číst článek Ve městě, kde je několik univerzit a také armáda úředníků, kteří se každý den musejí dopravit z předměstí do centra, se koloběžky ujaly velmi rychle. Podle řady lidí až příliš. Provozovatelé tvrdí, že město by mělo být vděčné za nový čistý druh dopravy, který může omezit zácpy a dostat část aut z ulic. Jenže řidiči si stěžují, že koloběžkáři údajně nedodržují pravidla. Chodci jsou zase podráždění, protože nehlučné koloběžky je při předjíždění k smrti lekají. A nemluvě o tom, že kam dojede, tam prý koloběžkář odloží svůj stroj, a je mu srdečně jedno, že se koloběžka válí v něčí pečlivě udržované zahrádce před domem. Nebezpečí na chodnících. Byznys s elektrokoloběžkami odkrývá slabá místa číst článek Třeba v ulici Tilden Street, nedaleko české ambasády ve Washingtonu. Před jedním domkem stojí na kraji chodníku zaparkované hned tři koloběžky. Spořádaně, blízko u sebe, ničemu nevadí. "Bydlí tady studenti," říká starší žena, která na verandě vedlejšího domku zalévá květiny. Z jejího tónu ale není cítit velké nadšení. "V noci je nechávají ležet na ulici. Když chcete zaparkovat, musíte nejdříve uklidit koloběžku," vysvětluje. Před pár dny prý ve tmě koloběžku přehlédla, a tak jí zůstala zaklíněna pod autem. "Z Lime si ji přijeli vyndat, museli ji rozmontovat," jmenuje žena jednu z firem, která ve Washingtonu koloběžky provozuje. Dodává, že se s autem odmítla pohnout, aby jí prý koloběžka neponičila podvozek. Firmy chtějí ještě víc koloběžek Zdálo by se, že jde o problémy řešitelné vzájemnou domluvou, ohleduplností. Ale podobně jako jinde, ani ve Washingtonu se na to nedá spolehnout. A tak tamní radnice před dvěma týdny vydala nová pravidla. more dockless rules coming pic.twitter.com/h3R6oNzDIN — sharrowsDC (@sharrowsDC) November 5, 2018 Každá společnost bude moci provozovat maximálně 600 koloběžek. Takže dohromady, pokud zůstane u pěti provozovatelů, jich bude 3000. Což je zdaleka méně, než kolik by si představovaly samy firmy. V jejich plánech by prý Washingtonu slušelo nejméně 20 tisíc koloběžek. "Navržený počet 600 strojů jednoduše nestačí, aby pokryl dopravní potřeby města. Chtěli bychom spolehlivě sloužit obyvatelům DC, ale to nemůžeme, pokud nebude limit navýšen," postěžovala si v americkém deníku Washington Post mluvčí společnosti Lime Mary Caroline Pruittová. A David Estrada, zástupce konkurenční společnosti Bird, pak vytasil argument, který provozovatelé koloběžek obecně považují za svůj největší trumf. "Regulace (koloběžek) jde proti klimatickému plánu Washingtonu DC a proti dlouholeté pověsti města, které je lídrem ve věci udržitelného rozvoje," upozornil Estrada na ekologickou stránku věci. Jen na koloběžkách společnosti Bird najezdili lidé ve Washingtonu v prvních šesti měsících provozu přes 930 tisíc kilometrů. Což podle Estrady ušetřilo 234 tun uhelnatých emisí, které by unikly do ovzduší, kdyby koloběžkáři místo toho jezdili autem. Nově navržená pravidla nyní procházejí připomínkovým řízením a je možné, že provozovatelé koloběžek ještě prosadí nějaké změny. Radnice dál například navrhuje snížení rychlostního limitu koloběžek z 15 na 10 mil za hodinu - tedy z 24 na 16 kilometrů. Elektrokoloběžky zase odskákali nejslabší účastníci provozu: chodci číst článek Podle provozovatelů koloběžek je to nejen zbytečně opatrné, ale prý i kontraproduktivní. "Vozidla, která jezdí mnohem rychleji, budou vytvářet nebezpečné podmínky. Zvýší se možnost kolizí mezi auty a koloběžkami," je přesvědčen Estrada. Mladí versus staří? Jenže právě ve Washingtonu letos zaznamenali jednu z prvních smrtelných nehod koloběžek v rámci USA. Srážku s autem nepřežil mladý muž. A podle odhadů deníku Washington Post radnice asi nebude ochotna snížení rychlostního limitu změnit. Z diskuse, která se spustila pod jedním z článků deníku o koloběžkách, ale v každém případě vyplývá, že podobně jako v jiných městech se i ve Washingtonu koloběžky staly další dělicí čarou ve společnosti. "Počet negativních poznámek (v této diskusi) není překvapivý vzhledem k tomu, že tohle fórum je naplněno strachem a nespokojeností lidí ve středním věku. Já osobně raději uskočím před koloběžkou než před autem," zní z jedné strany barikády. "Jasně, mladí přece mají svůj životní styl - se sluchátky v uších zíráte do svých mobilů, zatímco kolem bzučíte na koloběžkách. Starší lidé jsou koloběžkami a elektrokoly vyděšeni k smrti, ale proč by vás to mělo zajímat? Vždyť jsou staří," odpovídá druhá strana. A to je koloběžková válka, ve Washingtonu i jinde, nejspíš jen na začátku. Video: Lime koloběžky v centru Prahy mohou dopadnout jako segwaye Lime koloběžky v centru Prahy mohou dopadnout jako segwaye | Video: Aktuálně.cz | 01:39