V USA špehují za letu podezřelé osoby. Program Tichá oblaka funguje tajně, cestující nic netuší

Washington - Spojenými státy otřásl nový "špehovací" skandál. Ukázalo se, že americká vládní agentura TSA tajně hlídá některé pasažéry v letadlech. Dotyční přitom nemusí figurovat na seznamu podezřelých z terorismu ani být v minulosti trestáni.

O utajovaném programu, který nese název Quiet Skies (Tichá oblaka), v sobotu informoval americký deník The Boston Globe. TSA, která za ním stojí, spadá pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Ve Spojených státech se stará hlavně o bezpečnost letového provozu.

Cestující na palubě sledují takzvaní letečtí maršálové. Jakmile jedinec vykáže nějaké podezřelé chování, nahlásí to agentuře.

Za nedůvěryhodné chování je přitom považováno leccos. Maršálové monitorují, jestli se člověk během letu příliš nepotí nebo nechodí moc často na toaletu. Kontrolují také používání chytrého telefonu a rozhovory se spolucestujícími. Sledují řeč těla - pokud se pasažér nervózně hýbe a má široce otevřené oči, je to problém.

"Spolu s ostatními rutinními kontrolami představuje program praktickou metodu, která má zabránit tomu, aby došlo k teroristickému činu. (…) Účelem tohoto programu je ujistit pasažéry a leteckou posádku, že jsou během letu v bezpečí," citoval britský server BBC vyjádření americké agentury, podle které je hlavním cílem potlačit hrozbu terorismu.

"Jsme podobní jako policisté, kteří stojí na rohu ulice, kde je zvýšená pravděpodobnost, že se něco stane," vysvětluje mluvčí TSA James Gregory. "Když jste v uzavřeném prostoru ve výšce 9000 metrů, dává smysl, že tam někoho nasadíte," dodal s tím, že i když se dotyčný chová v průběhu letu podezřele, neznamená to, že ho maršálové hned zadrží. Jen si o něm udělají záznam.

Hlídali i policistu

Kontroly fungují už od roku 2010 a vztahují se na domácí lety, tedy ty napříč Spojenými státy. Pasažéři netuší, že je na ně během letu někdo "nasazen". Stejně tak nevědí, že jsou vůbec v nějaké databázi podezřelých.

Podle listu The Boston Globe není zřejmé, na základě jakých kritérií se lidé na listinu "podezřelých pasažérů" v rámci programu Quiet Skies dostanou. V současnosti figuruje na seznamu méně než padesát lidí.

Podle deníku maršálové v minulosti sledovali například jednu nejmenovanou podnikatelku, nebo dokonce kolegu policistu.

Agentura TSA odmítla věc dál komentovat. Důrazně však popřela obvinění z rasismu, tedy že by se program zaměřoval na pasažéry jiné barvy pleti. Zároveň odmítla uvést, jestli a jak byl program úspěšný. I proto se ozývají kritické hlasy, zda jsou takové kontroly vůbec potřeba.

Mrhání daněmi

Právník z neziskové organizace American Civil Liberties (ACLU) Hugh Handeyside vidí v programu jen zbytečné plýtvání penězi daňových poplatníků. Podle něj navíc agentura používá nespolehlivé a nevědecké metody.

Podle listu The Boston Globe navíc o programu pochybují i sami kontroloři. "To, co děláme, je problematické a vyvolává vážné otázky, jestli je to legální," cituje deník textovou zprávu, kterou v minulosti napsal nejmenovaný maršál svým kolegům.

Mluvčí TSA Gregory ale tvrdí, že nejde o špehování. Argumentuje například tím, že agentura neodposlouchává hovory daného pasažéra ani ho nesleduje, když se nachází mimo letiště.

Zmíněná agentura Transportation Security Administration vznikla krátce po teroristických útocích na Světové obchodní centrum 11. září 2001. V minulosti byla opakovaně kritizována za nezákonné postupy, lidé si stěžovali také na příliš vlezlé kontroly, připomíná BBC.

