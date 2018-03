Trest pro vraha z Freiburgu. Uprchlík dostal za znásilnění a vraždu dívky doživotí

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Muž nejprve dívku škrtil až do bezvědomí a pak ji několikrát znásilnil. Ještě živou ji hodil do řeky, kde zemřela.

Freiburg - Soud v německém Freiburgu ve čtvrtek odsoudil uprchlíka Husajna K. k nejvyššímu možnému trestu, tedy doživotnímu vězení, za znásilnění a následné zavraždění 19leté studentky.

Čin, který předloni na podzim šokoval malé město na jihozápadě Německa, označila podle stanice Deutsche Welle soudkyně za zvlášť brutální. Lidé v zaplněné soudní síni po vynesení rozsudku podle DPA tleskali.

Husajn K. předloni v říjnu přepadl studentku Marii L., která se v noci na kole sama vracela ze studentského večírku, a brutálně ji několikrát znásilnil poté, co ji škrtil do bezvědomí. Dívku pak ještě živou hodil do místní řeky Dreisam, aby se utopila a aby voda smazala stopy. Podle soudního znaleckého posudku trvalo její umírání ve vodě ještě nejméně jednu hodinu. V řece ji následujícího rána našla utonulou běžkyně.

Dopaden byl sedm týdnů po vraždě. Na místě činu policie našla jeho DNA a také měla jeho videozáběry z tramvaje. K činu se přiznal.

"Věděl, že ještě žila, když ji položil do řeky Dreisam, a že utone, že musí utonout," řekla ve čtvrtek předsedající soudkyně Kathrin Schenková ve zdůvodnění rozsudku.

Nebyl to první trestný čin

Případ vyvolal v Německu značnou pozornost i politickou debatu také vzhledem k tomu, že čin spáchal uprchlík. Husajn K. přišel do Německa v roce 2015 a registroval se jako mladistvý uprchlík z Afghánistánu. Během vyšetřování vraždy ale vypluly na povrch nejasnosti týkající se jeho původu. Ukázalo se, že se narodil v Íránu a že není teenager, ale je mu ve skutečnosti kolem třiceti let.

Vyšetřovatelům to potvrdil jeho otec, o kterém Husajn před německými úřady prohlašoval, že zemřel rukou Tálibánu.

Vyšetřovatelé následně zjistili, že byl v Evropě již trestně stíhaný. V roce 2013 byl v Řecku odsouzen na deset let za napadení ženy. Po roce byl ale propuštěn kvůli přeplněným věznicím na podmínku. Když ji ale porušil a nehlásil se úřadům, nevyhlásilo Řecko mezinárodní pátrání, a v Německu tak neměl o jeho předchozím pobytu za mřížemi v jiné členské zemi EU nikdo ani tušení.

Soud ve Freiburgu konstatoval mimořádnou závažnost činu a nařídil také ochrannou vazbu. Prakticky je tak vyloučeno, že by mohl být po odpykání 15 let trestu předčasně propuštěn. Rozsudek ještě není pravomocný a strany procesu mají týden na případné odvolání, informovala agentura DPA.