V Estonsku začalo největší cvičení armád NATO v dějinách země. Důvodem je rostoucí hrozba Ruska

před 22 hodinami

V Estonsku začalo vojenské cvičení NATO, dosud největší v dějinách tohoto státu. Do manévrů nazvaných Spring Storm (Jarní zteč) se zapojilo 9000 vojáků z pobaltských států a dalších deseti zemí aliance. Obdobná vojenská cvičení se v Estonsku konají už 15 let, to nynější je ale nejrozsáhlejší. Jejich cílem je prověřit součinnost pozemních sil s ostatními armádními složkami a spojeneckými útvary. Do manévrů se zapojí i vzdušné a námořní síly. Do Estonska, stejně jako do Litvy, Lotyšska a Polska, se přemístily čtyři alianční prapory, které mají posílit obranu východního křídla aliance před rostoucí hrozbou Ruska. V Estonsku tvoří hlavní část spojeneckých sil příslušníci britské armády.

