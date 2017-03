USA začaly v Jižní Koreji rozmisťovat protiraketový štít

před 51 minutami

Den poté, co Severní Korea odpálila čtyři balistické rakety, začaly Spojené státy na jihokorejském území rozmisťovat části kontroverzního protiraketového šítu THAAD. S odvoláním na americkou armádu o tom informovala agentura AP. Severokorejská média také oznámila, že cílem balistických raket bylo případné zasažení amerických základen v Japonsku. Všechny rakety dopadly ve skutečnosti do moře, tři z nich ale do výlučné ekonomické zóny Japonska. O rozmístění štítu THAAD už v únoru jednal v Soulu na své první zahraniční cestě ve funkci americký ministr obrany James Mattis. Proti záměru vybudovat protiraketový štít na jihokorejském území protestují Čína a Rusko.

autor: ČTK